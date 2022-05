Maurizio Lastrico shock sul finale di Don Matteo: “Non è per deboli di cuore”

Don Matteo prepara il colpo di scena finale: parla uno dei protagonisti

Questa sera salterà il consueto appuntamento con Don Matteo 13, proprio adesso che i fan stavano iniziando a prendere confidenza con l’arrivo di Raoul Bova al posto di Terence Hill. Tra i personaggi ben saldi nella serie invece non manca da ormai tre edizioni Maurizio Lastrico, che nella popolare fiction di Rai Uno veste i panni del PM Marco Nardi. E in questa tredicesima stagione sono cambiate le dinamiche, con l’attore ligure preso da Valentina Anceschi, figlia del noto colonnello della serie che tornato nel primo episodio ha affidato la figlia al personaggio di Nino Frassica. Intervenuto su Instagram Lastrico ha ricordato l’appuntamento che stasera salterà sul primo canale:

Stasera non saremo in vostre case poiché Eurovision viene trasmesso ma presto torneremo a nostra base! E il quando ve lo dico in rima adesso la prossima semana Giove e Marte faremo in palinsesto doppio ingresso. Gli eventi mischieran ancor le carte, chi è debole di cuor, farsi da parte!

Maurizio Lastrico scopre la trama: “Baci, passioni e inciuciamenti”

C’è grande attesa per scoprire cosa accadrà al personaggio di Maurizio Lastrico, che nelle ultime puntate ha visto crescere il proprio rapporto con Emma Valenti, la bravissima e giovane attrice che in Don Matteo 13 interpreta Valentina. E allo stesso tempo abbiamo visto Maria Chiara Giannetta riavvicinarsi al pubblico ministero, che dall’altra parte però non sta ricambiando ma al contrario cuce un rapporto speciale con la nuova arrivata a Spoleto. Non è stata ancora detta l’ultima parola e lo stesso Lastrico su Instagram ha anticipato che nelle prossime puntate “Baci, passioni e inciuciamenti” prenderanno ancora più piede.

I fan hanno le idee chiare: “Rivogliamo loro insieme in Don Matteo 13”

Al momento un ritorno di fiamma tra il PM Marco Nardi e la capitana Anna Olivieri non sembra essere troppo vicino, anche se il colpo di scena finale è proprio lì dietro l’angolo. Intervenuti sul profilo Instagram di Lastrico i follower hanno manifestato la loro voglia di rivedere unita la storica coppia che ha fatto appassionare i telespettatori: “Va tutto bene, ma ridateci Anna e Marco”. Nelle prossime puntate l’attore ligure di Don Matteo 13 sarà chiamato a prendere una decisione importante per il futuro della fiction.