Mauro Perfetti, oroscopo dal 23 al 29 maggio: previsioni settimanali

Oroscopo della settimana dal 23 al 29 maggio: cosa dicono le stelle su amore e lavoro

ARIETE: Vi farete in quattro per far sentire uniche le persone che amate e buone opportunità per chi è solo, nel lavoro sarete super carichi di energia;

TORO: Complicità nella coppia ma se siete in una relazione che non decolla fatela resuscitare o chiudetela definitivamente, nel lavoro avrete le idee chiare sul da farsi;

GEMELLI: Settimana in cui potrete ritrovare la speranza, nel lavoro le vostre idee si faranno chiare e le iniziative vincenti;

CANCRO: La complicità nella coppia si inebrierà di sensuali emozioni mentre per chi è solo probabili flirt, nel lavoro avrete modo di capire chi gioca a vostro favore e chi rema contro.

LEONE: Le Stelle lasciano intravedere un momento decisamente promettente che vi esorta a dare una rivitalizzante botta di vita alla vostra esistenza sia nel lavoro che nella vita affettiva;

VERGINE: Attenti a crisi o incomprensioni ma poi weekend rigenerante, nel lavoro, sarà la seconda parte della settimana che farà la differenza. Sfruttatela per rendere produttive le vostre iniziative;

BILANCIA: Settimana favorevole per scoprire se la vostra relazione è solida o no, idem nel lavoro dove capirete meglio il valore di certe di collaborazioni;

SCORPIONE: La settimana si apre con i migliori auspici soprattutto in amore mentre il lavoro procede a rilento ma nelle giornate favorevoli proseguirà.

SAGITTARIO: Sarete più che motivati a rendere felici le persone che amate attenti e premurosi a non far mancare loro nulla, nel lavoro un accurata gestione potrà garantire i risultati sperati;

CAPRICORNO: In amore cercate di controllare le emozioni, nel lavoro cercate di concentrarvi su una meta ben precisa per ottenere dei risultati;

ACQUARIO: C’è un mix di Stelle che può davvero aiutarvi a scoprire dove si è potuto sbagliare e dove state andando bene, nel lavoro, nel lavoro l’ingegno si riattiva;

PESCI: La settimana non presenta nessuna giornata impegnativa tutt’altro, complicità nell’amore, nel lavoro è il momento giusto per porvi obbiettivi.