Michelle Hunziker raddoppia: due programmi su Canale 5 nella prossima stagione

Michelle Hunziker protagonista su Canale 5 anche nella prossima stagione Tv: nuova edizione del suo one woman show

Alberto Dandolo ha una sua rubrica sul magazine Oggi in cui svela succosi retroscena sui personaggi del momento. E sull’ultimo numero del settimanale si è concentrato sulla popolare conduttrice di origini svizzere, non facendo mistero di essere venuto a conoscenza che anche nella prossima stagione Tv sarà protagonista assoluta. Difatti in base alle indiscrezioni raccolte dal giornalista la popolare presentatrice tornerà in prima serata alla conduzione del suo one woman show Michelle Impossibile dopo il grandissimo successo ottenuto nei mesi scorsi con la prima edizione: “Gli impegni Tv aumentano…Nella prossima stagione Tv farà il bis con Michelle Impossibile…”

Michelle Impossibile 2: quando andrà in onda, quante puntate saranno, quando verrà registrato lo show

Il giornalista del settimanale Oggi, sempre in questo suo intervento, ha poi dato altre interessati anticipazioni sulla seconda edizione del one woman show di Michelle Hunziker, la quale ha rotto il silenzio dopo la fine della sua storia con Tomaso Trussardi. Di cosa si tratta? In pratica lo show verrà registrato il prossimo autunno, mentre andrà in onda su Canale 5 nei primi mesi del 2023. Non è finita qua perchè questa nuova edizione dello show sarà composta da più puntate rispetto alla scorsa (segnale questo che Mediaset crede tanto in questo show, soprattutto dopo gli ottimi ascolti ottenuti mesi fa):

“Le registrazioni avverranno in autunno, aumenterà anche il numero di puntate e andrà in onda nei primi mesi del 2023…”

Striscia La Notizia prossima edizione: ci sarà anche lei tra le conduttrici

Si segnala inoltre che Alberto Dandolo, sempre sull’ultimo numero del settimanale Oggi, ha anche riportato che Michelle Hunziker sarà nuovamente tra le conduttrici della prossima edizione del tg satirico ideato da Antonio Ricci. Non è dato sapere chi invece sarà al suo fianco, anche se con tutta probabilità potrebbe essere Gerry Scotti. Insomma anche la prossima stagione Tv sarà decisamente pregna di impegni per la simpatica presentatrice svizzera, che anche quest’anno si è tolta le sue soddisfazioni. E chissà se condurrà anche una nuova edizione di All Together Now. Ovviamente i suoi tantissimi fan lo sperano ardentemente.