“Finale struggente”, Nathalie Guetta anticipa il colpo di scena in Don Matteo

Natalina anticipa il finale a sorpresa della fiction: ecco le parole dell’attrice

A poche ore dal gran finale di Don Matteo 13 Nathalie Guetta ha parlato in una intervista a RaiPlay. La famosa perpetua, una dei personaggi più amati della fiction di Rai Uno, si appresta a vivere la puntata finale che sarà trasmessa oggi giovedì 26 maggio in prima serata. Parlando al canale streaming, su cui è possibile recuperare tutte le puntate e le edizioni della famosa fiction, l’attrice che interpreta Natalina si è lasciata andare a qualche anticipazione in vista del gran finale di questa sera, dove tutti i nodi verranno al pettine. E non mancheranno ovviamente le sorprese:

Sarà una puntata molto bella e struggente, ricordo tutto quello che abbiamo girato, ci saranno tanti imprevisti.

E ovviamente cresce la curiosità dei fan, che sperano di vedere un clamoroso ritorno di Terence Hill e soprattutto il ricongiungimento tra Anna e Marco.

Nathalie Guetta confessa: “Il mio personaggio mi ha fatto esaurire”

Proseguendo l’intervista in collegamento con RaiPlay Nathalie Guetta ha poi ammesso che il rapporto con il suo personaggio in Don Matteo non è sempre stato rose e fiori. Infatti l’attrice e sorella del famoso artista David ha spiegato di essere entrata in crisi con la perpetua più famosa della tv italiana, che insieme a Pippo interpretato dal simpaticissimo Francesco Scali rappresenta una delle coppie più spassose delle fiction italiane: “Natalina mi ha fatto esaurire, poi mi ha fatto riaffezionare. Penso che Natalina possa dare ancora di più. Fa parte della mia vita questo personaggio”. E ovviamente questa sera non mancherà in alcun modo.

L’attrice chiamata a difendere Raoul Bova? Cosa potrebbe accadere nella puntata finale di Don Matteo 13

Ancora pochissime ore e il pubblico assisterà finalmente al gran finale di Don Matteo. Oltre alla simpaticissima Nathalie Guetta troveremo anche Raoul Bova, che potrebbe sconvolgere gli appassionati della fiction con il suo Don Massimo. Verrà infatti aperta un’indagine sul parroco di Sant’Eufemia e il maresciallo Cecchini prenderà le sue difese. Cosa farà invece Natalina? La simpatica sagrestana si è affezionata piano piano al prete che ha ereditato il posto di Don Matteo e potrebbe essere chiamata ad intervenire a sua difesa.