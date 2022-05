Don Matteo finale, Anna torna con Marco? Scricchiola la storia con Valentina

Spoiler fiction Rai1, succede di tutto nell’ultima puntata: Anna e Marco ancora innamorati

Si è chiuso ieri sera il penultimo appuntamento con Don Matteo 13, in onda domani con l’ultima puntata. Il ritorno di Sergio causerà non pochi problemi alla Capitana e al Pm che nel corso degli ultimi episodi si sono riavvicinati, nonostante la presenza di Valentina Anceschi. A quanto pare però ci sarà un colpo di scena nel finale di stagione che non sarà per deboli di cuore. Quel che è certo è che la storia con la nipote di Cecchini inizierà a traballare pericolosamente, già nella puntata di ieri la ragazza si è accorta che Nardi è ancora molto legato alla sua ex. A dividerli anche la differenza d’età e di stile di vita. Dopo aver dichiarato il suo amore a Valentina ieri, il pubblico ministero cambierà idea nell’ultima puntata della fiction della Lux Vide?



Anna Olivieri bacia Marco Nardi: arriva l’atteso colpo di scena nell’ultima puntata

A lanciare uno spoiler su cosa avverrà nell’ultima puntata del 26 maggio della serie tv di Rai1, dopo la news di Maurizio Lastrico, è stato il profilo Instagram ufficiale di Don Matteo in cui è stato condiviso il video (visibile cliccando qui), in cui il personaggio interpretato da Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico si baciano. Tutto avverrà dopo una lite in cui il Pm rinfaccerà alla Capitana di aver di nuovo perso la testa per Sergio. A quel punto l’attrice confesserà non aver mai dimenticato Nardi e a quanto pare i sentimenti saranno ricambiati. La coppia si scambierà un bacio appassionato ma il colpo di scena sarà dietro l’angolo. A commento del video su Instagram infatti si legge: “Sogno o realtà?”. Insomma per scoprire la verità bisognerà attendere la puntata di domani sera.

Don Massimo spiazzerà tutti nel finale di stagione: cosa si nasconde nel suo passato

Non saranno soltanto Marco e Anna in Don Matteo 13 a tenere il pubblico di Rai1 con il fiato sospeso. Mentre la Capitana sarà davanti a un bivio, indecisa se tornare con Sergio, scegliere Nardi o partire per la Siria, il personaggio interpretato da Raoul Bova infatti, dopo aver conquistato la fiducia dei parrocchiani inizierà ad avere una strana frequentazione con una donna. Si tratta di una figura del suo passato che finirà per turbarlo non poco, il sacerdote finirà per essere tenuto d’occhio dai Carabinieri. L’unica persona dalla sua parte sarà il fidato Maresciallo Cecchini. Cosa nasconde veramente il parroco di Spoleto? Non resta che seguire la puntata di domani sera su Rai.