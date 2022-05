Nero a metà 3 quinta puntata: riassunto e quando va in onda la replica

Riassunto della quinta puntata di Nero a metà 3: lo streaming su Raiplay e la replica su Rai Premium

Ieri sera è andata in onda la quinta puntata di Nero a metà 3 che è anche la penultima. La prossima settimana, infatti, la fortunata serie tv con Claudio Amendola, Miguel Gobbo Diaz, Rosa Diletta Rossi e molti altri attori saluterà il pubblico di Rai 1. Intanto la serie ha registrato ottimi ascolti e si appresta ad un finale mozzafiato. Prima di leggere il riassunto della quinta puntata vediamo dove recuperare gli episodi per chi li avesse persi. Su Raiplay Nero a metà è disponibile con tutte le puntate. Inoltre lo streaming è disponibile, sempre su Raiplay, durante la messa in onda della puntata. Invece la replica della quinta puntata andrà in onda su Rai Premium venerdì 6 maggio alle 21:20.

Alba scopre la morte della madre

Nel primo episodio della quinta puntata di Nero a metà 3, dal titolo “Colpevoli omissioni”, arriva in Commissariato un ragazzo con segni di pestaggio. La squadra di Carlo Guerrieri (Claudio Amendola) non fa in tempo però nemmeno a raccogliere la denuncia dell’uomo perché muore tra le braccia di Bragadin (Gianluca Gobbi). Le indagini portano i poliziotti a scoprire che faceva il rider per una ditta di delivery e subito la squadra si concentra su amici e colleghi. Ad ucciderlo è stato il coinquilino per una licenza di lavoro. Intanto Alba (Rosa Diletta Rossi) viene avvertita della morte della madre Clara (Margherita Laterza), ammazzata senza pietà. Alice, Alba e Federico si dirigono sul luogo del ritrovamento e Malik Soprani (Miguel Gobbo Diaz) è sempre più sospettoso di Federico. Questa volta, però, anche Carlo Guerrieri appoggia i sospetti del collega.

Una scoperta shock nel secondo episodio

Nel secondo episodio della quinta puntata di Nero a metà 3, dal titolo “Ah l’amore, l’amore”, viene trovata morta una donna il cui il corpo è stato nascosto in un armadio. Le indagini del Commissariato diretto da Carlo Guerrieri portano a scoprire il rapporto burrascoso della vittima con il fratello. L’uomo l’ha uccisa per un raggiro di truffe amorose. Intanto Spartaco e Ottavia fanno una scoperta scioccante su Pugliani: l’uomo utilizza dei bambini come “muli” per trasportare la droga. Seguendo i sospetti di Malik, Carlo convoca Federico in Commissariato per qualche domanda ma il ragazzo appare pulito. Ma ben presto è Alba a non essere più convinta del ragazzo. Infine Carlo Guerrieri e Giulia Trevi passano la notte insieme. L’appuntamento è per lunedì prossimo con l’ultima puntata, imperdibile, su Rai 1 alle 21:25.