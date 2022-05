Nero a metà 3 ultima puntata, Miguel Gobbo Diaz: “Scelta importante per Malik”

Malik pronto per scelte importanti: parla l’attore che lo interpreta

Manca poco per l’ultima puntata di Nero a metà 3 e i telespettatori di Rai 1 non vedono l’ora di sapere come finirà. Così come nelle precedenti stagioni anche quest’anno la fortunata serie tv ha confermato il gradimento del pubblico. Anzi la serie è addirittura migliorata aggiungendo quel tocco ironico e quell’attinenza ancora più marcata ai casi di cronaca attuali che l’hanno resa un prodotto di assoluta qualità. Tra i personaggi storici c’è Malik Soprani, interpretato da Miguel Gobbo Diaz che si è raccontato su La Gazzetta di Parma dove stasera si esibirà in uno spettacolo. Ma cosa deve aspettarsi il pubblico da questo personaggio, in vista del finale, dopo il grande colpo di scena di lunedì che ha visto Malik e Alba passare la notte insieme?

“Prima di iniziare a girare, leggendo il copione, mi sono preparato a vivere le scelte importanti che influenzano il cammino di Malik”

dice l’attore.

“Empatia pazzesca con il cast della serie” racconta Miguel Gobbo Diaz

Dopo tre stagioni il cast di Nero a metà 3 può dirsi come una vera famiglia. A legare gli attori e tutta la troupe però non è solo il tempo passato insieme quanto la qualità dei momenti vissuti. Il loro rapporto così solido rende il prodotto ancora più credibile agli occhi dei telespettatori.

“Nei mesi di lavoro si è creata un’empatia pazzesca”

racconta l’attore di Malik. L’attore inoltre aggiunge che tra loro attori si sentono spesso anche quando finiscono le riprese. Inoltre quando Miguel si trova a Roma, per qualsiasi motivo, avvisa sempre i colleghi della serie e cercano di passare un po’ di tempo insieme. “Sono più che colleghi” conclude Miguel Gobbo Diaz.

Il co-protagonista di Nero a metà 3 parla di un collega

Uno dei punti di forza di questa serie tv è sicuramente il rapporto tra Malik e Carlo Guerrieri. Se nella prima stagione i due si detestavano, nella seconda hanno iniziato a stimarsi come colleghi. Ma è nella terza che il rapporto tra i due è decisamente maturato come soprattutto si è visto nell’ultima puntata andata in onda lunedì. Ma com’è il rapporto con Claudio Amendola al di là del copione? Miguel Gobbo Diaz dice:

“Tre stagioni insieme non sono poche. C’è sempre stato un feeling positivo tra noi”.

Infine Miguel ha voluto fare un apprezzamento in più a Claudio Amendola che in questa terza stagione è stato anche regista. “Si è dimostrato attento, presente e disponibile” conclude l’attore.