Oggi è un altro giorno, Iva Zanicchi ricorda l’amico scomparso: “Si è suicidato”

Iva Zanicchi ricorda il collega morto ospite da Serena Bortone: “Si è suicidato”

Puntata ricca di ospiti ad Oggi è un altro giorno in cui è intervenuta anche la cantante romagnola. Un momento particolarmente toccante, invece, è stato il ricordo di Luigi Tenco, cantautore scomparso a soli 27 anni durante il Festival di Sanremo 1967. Quell’anno a trionfare fu proprio la Zanicchi in coppia con Claudio Villa con il brano Non pensare a me che, ovviamente, non ne ha un bel ricordo.

“A me questa cosa mi ha sconvolta ma non l’ho mai detto…ho vinto con grande sofferenza e del successo della canzone ne ho goduto dopo”

ha confessato la cantante, aggiungendo sul cantautore:

“Dette tante è stato ucciso o no… io ero lì, si è suicidato poverino, ma non certo per il fatto che la sua canzone non è entrata in finale.”

Oggi è un altro giorno, la cantante tuona contro la violenza sulla donne: “Retaggio mostruoso”

Iva Zanicchi ospite da Serena Bortone (reduce da una gag con la Morlacchi) si è raccontata con la sua solita schiettezza e ironia, ha ripercorso la sua carriera da cantante, conduttrice ed anche attrice con varie clip in cui era accompagnata da mostri sacri. Tuttavia, la cantante si è fatta seria parlando di un tema di estrema attualità molto sentito, quello della violenza sulle donne:

“Il fatto che gli uomini picchino le donne è mostruoso, è un retaggio mostruoso. Ai tempi dei miei bisnonni, picchiare la moglie era normale, qualche schiaffo lo dovevi dare. Se mi picchi, io te lo taglio. Va bene?.”

Inoltre ha anche aggiunto che lei, fortunatamente, nonostante sia timida non è mai stata debole e sottomessa né nel privato né nel lavoro.

La cantante crea scompiglio in studio con Serena Bortone: botta e risposta di fuoco

Non sono mancati durante l’intervista anche battute con la conduttrice di Oggi è un altro giorno come quando, in un momento di distrazione di quest’ultima, la cantante le ha chiesto spazientita: “Ma mi stai ascoltando?” con l’immediata replica: “Certo, è che mi hai zittita!” Oppure quando ha dato del ‘vecchio’, ovviamente in modo ironico, a Memo Remigi.