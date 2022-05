Serena Bortone spiazza ad Oggi è un altro giorno: “Jessica stava per morire”

Scritto da Liliana Morreale , il Maggio 31, 2022 , in Personaggi Tv

Oggi è un altro giorno, l’aneddoto su Jessica Morlacchi: “Stava per morire per l’emozione…”

Tra gli ospiti della puntata di oggi, Serena Bortone ha avuto anche Ronn Moss, attore celebre per aver interpretato Ridge Forrester in Beautiful. Inutile dire che nonostante i 70 anni appena compiuti l’attore si dimostra più giovane e, tra il serio ed il faceto, Jessica Morlacchi, tra gli ospiti fissi del programma, non ha nascosto tutta la sua ammirazione ed emozione nell’averlo davanti e la stessa Serena Bortone, spiazzata, ha spiegato ai telespettatori:

“Jessica stava parlando con Ronn Moss che le ha detto che ha una voce bellissima, Jessica è ancora viva, per ora, se non ci spira live.”

La cantante, invece, ha aggiunto ironica: “In questo momento mi sento Brooke!” Riferimento al celebre personaggio della soap statunitense che si è sposata con Ridge nel corso delle stagioni ben 11 volte!

Serena Bortone e il caos nel suo programma di Rai1: “Jessica non è incinta”

Talentuosa ed ironica la giovane cantante tra gli ospiti fissi di Oggi è un altro giorno, mentre ieri era affranta per un lutto, nella puntata di martedì 31 maggio, ha continuato a scherzare con Ronn Moss parlando di un’immediata ed ipotetica gravidanza. Il teatrino, tuttavia, ben presto si è trasformato in caos quando Iva Zanicchi, anche lei ospite in studio, ha iniziato a credere che la cantante fosse realmente incinta. A questo punto tra le risate di tutti è intervenuta la stessa conduttrice che chiarito:

“Jessica non è realmente incinta e non dovete dare retta a tutto quello che dice!”

La conduttrice apre la puntata di oggi commossa: “È un tema che a noi sta molto a cuore”

Serena Bortone ieri si è commossa, insieme a tutto il pubblico ricordando un’artista scomparsa di recente, oggi invece ha aperto la puntata del suo talk sulle note del celebre brano dei Bee Gees e subito dopo ha spiegato il motivo: “È una delle mie canzoni preferite, è molto romantica io mi commuovo con questa canzone, oggi è la giornata dei fratelli e delle sorelle io dico che celebra la fratellanza, tema che a noi sta molto a cuore.” E subito dopo ha fatto entrare in studio l’attore.