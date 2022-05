Oggi è un altro giorno, Serena Bortone nel caos: “Gag e spoiler, siamo idioti”

Eurovision Song Contest, Serena Bortone crea il caos nel suo programma con l’inviato: “Spostati!”

Domani sera andrà in onda la finale dell’Eurovision Song Contest 2022 ed i programmi del daytime di Rai1 dedicano ampio spazio alla manifestazione. E proprio fornendo anticipazioni e spoiler sulla finalissima, la puntata odierna di Oggi è un altro giorno è stata segnata da caos e gag con la conduttrice letteralmente piegata in due dalle risate. Nel dettaglio, il collegamento con l’inviato Domenico Marocchi è avvenuto proprio mentre si esibivano i rappresentanti italiani all’ESC Mahmood e Blanco e dunque la conduttrice ne ha approfittato per chiedere all’inviato di fare ascoltare in anteprima l’esibizione dei due artisti. Ma durante la performance Marocchi è rimasto fermo davanti la telecamera impallandola e dunque la conduttrice e tutti i presenti in studio hanno iniziato ad urlargli, senza risultato, di spostarsi.

Oggi è un altro giorno, la conduttrice non riesce a trattenere le risate: “Siamo tutti degli idioti qui”

L’incomprensione tra lo studio e il bravissimo inviato del programma ha scatenato un involontario sketch comico che è durato tutto l’esibizione dei due artisti che rappresentano l’Italia all’ESC 2022, infatti Domenico Marocchi a causa dell’alto volume dell’audio non sentiva le voci da studio. Alla fine dopo essere stata scioccata, Serena Bortone senza riuscire a trattenere le risate ha ammesso:

“Devi sapere che mentre tu non ci sentivi, si è creata questa super gag con noi che siamo tutti degli idioti e tutti ti dicevamo Domenico spostati”

Tuttavia l’inviato ha replicato: “Ma magari vi sentivo ma non potevo spostarmi.” Al di là della gag, dell’esibizione di Mahmood e Blanco sulle note di Brividi si è intravista anche un po’ di scenografia con un gioco di luci che sicuramente colpirà tutti che coloro che assisteranno alla loro canzone.

Serena Bortone e gli ospiti del suo programma di Rai1 commentano ESC: promossi e bocciati

Ieri sera è andata in onda la seconda semifinale dell’evento musicale dell’anno e ad Oggi è un altro giorno gli ospiti hanno detto la loro su promossi e bocciati e mentre Guillermo Mariotto ha definito ‘l’infermiera con la bacinella’ la cantante serba Konstrakta, Romina Carrisi ha stroncato Il Volo dicendo di non amarli particolarmente. Promosso, invece, è stato Achille Lauro, in rappresentanza di San Marino che purtroppo non ha superato la selezione.