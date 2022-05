Eurovision: i cantanti passati in finale e gli eliminati, seconda puntata

Chi sono i cantanti che hanno passato il turno nella seconda semifinale

Si è svolta anche la seconda magica serata dell’Eurovision Song Contest 2022, con Alessandro Cattelan, Mika e Laura Pausini che hanno chiuso la lunga diretta annunciando i 10 artisti ammessi alla finale di sabato. Vediamo di seguito le nazioni che hanno passato il turno: Belgio, Repubblica Ceca, Azerbaijan, Polonia, Finlandia, Estonia, Australia, Svezia, Romania e Serbia. Eliminati, quindi, otto nazioni: San Marino e Malta, rispettivamente con Achille Lauro ed Emma Muscat, e poi Istraele, Georgia, Cipro, Irlanda, Macedonia del Nord e Montenegro. Grande delusione per Cristiano Malgioglio, che ha ‘minacciato’ di non prendere parte alla finalissima in quanto avrebbe voluto vedere ammessi Emma Muscat e Achille Lauro, ma anche cantanti stranieri che ha molto apprezzato nel corso della serata. E le proteste da parte dei telespettatori non sono mancate: “I social stanno esplodendo” hanno detto i tre commentatori.

Ecco le dieci nazioni che hanno passato il turno nella prima semifinale, in onda martedì

Non solo i cantanti di stasera: a sfidarsi nella finale dell’ESC 2022 in onda sabato per contendersi la vittoria saranno anche le nazioni che hanno passato il turno nella prima semifinale, che Rai1 ha trasmesso l’altro ieri, martedì 10 maggio, ossia: la Norvegia, la Grecia, l’Ucraina, la Moldavia, i Paesi Bassi, la Svizzera, l’Armenia, l’Islanda, la Lituania e il Portogallo. La lista totale comprende 25 nazioni, in quanto si aggiungono 5 Paesi quali ovviamente l’Italia con Mahmood e Blanco, poi la Francia, la Germania, l’Inghiltera e la Francia.

Eurovision Song Contest: i momenti clou della puntata di giovedì 12 maggio

Anche la seconda semifinale dell’ESC è stata ricca di momenti emozionanti: sul palco sono arrivati i cantanti de Il Volo, con Gianluca Ginoble costretto purtroppo ad esibirsi tramite collegamento da casa perchè positivo al Covid, mentre Laura Pausini e Mika hanno stupito il pubblico con un duetto inedito.