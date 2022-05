Oggi è un altro giorno, Serena Bortone scioccata da Malgioglio: “Contenetevi”

Cristiano Malgioglio crea imbarazzo ad Oggi è un altro giorno: “Anche se alzo la gonna non c’è niente”

Nella puntata di oggi, lunedì 9 maggio del talk di Serena Bortone sono intervenuti ospiti in collegamento Cristiano Malgioglio e Gabriele Corsi per parlare dell’Eurovision Song Contest 2022, kermesse canora che verrà commentata dai due. E durante il breve collegamento il cantautore siciliano con la sua nota ironia e schiettezza ha creato non poco imbarazzo. Nel dettaglio, l’inviato Domenico Marozzi gli ha chiesto di mostrare il suo outfit, una maglia con su scritto ‘Love’ in giapponese ed una gonna abbinata per mostrarla, però, il cantante l’ha sollevata un po’ troppo e da lì è nata un involontaria gag con l’inviato che ha chiesto di ‘non alzarla troppo’ e Malgioglio che ha risposto:

“Ma amore anche se la alzo troppo non c’è niente amore.”

Serena Bortone in imbarazzo per la battuta del cantante: “Ragazzi contenetevi”

Nella puntata odierna di Oggi è un altro giorno, la battuta di Cristiano Malgioglio ha generato risate e imbarazzo in studio e la conduttrice è stata costretta ad intervenire per evitare che i doppi sensi e le battute degenerassero, ovviamente il tutto è rimasto in un clima di scherzo e ironia. La conduttrice, reduce da una gaffe, li ha stoppati:

“Ragazzi c’è un livello… e sono solo le 14:11 contieniti Domenico, contenetevi!”

Subito dopo invece il cantante ed il conduttore hanno detto la loro sulla ESC 2022 rivelando anticipazioni e quale, secondo loro, sono le canzoni migliori oltre Brividi di Mahmood e Blanco.

Eurovision Song Contest: Gabriele Corsi svela nel talk di Rai1 chi potrebbe vincere

Ieri la kermesse europea è iniziata ufficialmente con la turquoise carpet in cui le 41 delegazioni delle canzoni in gara hanno sfilato. Martedì 10 e giovedì 12 maggio andranno in onda le semifinali mentre la finale sarà disputata sabato 14 maggio. I due artisti nel programma di Serena Bortone oltre a fornire delle anticipazioni hanno rivelato chi sono i loro cantanti preferiti. Il cantautore siciliano non ha dubbi, per lui il migliore è Sam Ryder ma anche il testo del brano della Grecia merita. Mentre invece il conduttore ha ammesso: “La Lettonia canta una canzone molto divertente, poi ci sono anche i ragazzi ucraini.”