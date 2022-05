Oroscopo Branko della settimana: previsioni dal weekend a giovedì 2 giugno

Scritto da Alessio Cimino , il Maggio 28, 2022 , in Oroscopo

Branko, oroscopo weekend e della settimana: le previsioni dal 27/28 maggio al 2 giugno 2022

Sull’ultimo numero del settimanale Chi è stato pubblicato l’oroscopo del popolare astrologo. Andiamo adesso a vedere subito cosa riserva il futuro ai primi quattro segni dello zodiaco.

ARIETE: le donne nate sotto questa stella saranno parecchio fortunate in questo periodo. Cogliete l’attimo, come si suol dire in queste occasioni.

TORO: a partire da oggi finalmente arriverà la tanto attesa svolta in amore. Molto bene anche il lavoro e le vostre finanze.

GEMELLI: periodo super per voi questo. Tirate fuori il vostro coraggio e l’ambizione perchè è arrivato il momento di raccogliere i frutti.

CANCRO: è arrivato il momento di sistemare situazioni in sospeso con persone con cui avete discusso in questo periodo.

Oroscopo Branko settimanale fino al 2 giugno: le previsioni segno per segno

L’astrologo, sempre nell’oroscopo di questa settimana pubblicato sull’ultimo numero del magazine Chi, ha poi dato le sue previsioni sui successi segni zodiacali consultabili immediatamente qui di seguito.

LEONE: in questo periodo sentirete molto forte il desiderio di innamorarvi, ma non disdegnerete anche le avventure.

VERGINE: state attraversando un periodo un po’ ambiguo. Si raccomanda di tenere i denti stretti perchè arriveranno sicuramente momenti migliori.

BILANCIA: questo non è proprio il vostro periodo migliore. Dovrete affrontare qualche problemino di troppo per quanto riguarda le vostre finanze, ma anche legalmente.

SCORPIONE: ci sarà qualche scossone di troppo, ma tenete botta perchè si intravede già la luce in fondo al tunnel.

Oroscopo dei prossimi sette giorni di Branko dal 27/28 maggio al 2 giugno: le previsioni segno per segno

Branko ha poi concluso il suo oroscopo sul settimanale diretto da Alfonso Signorini dando le sue ultime previsioni sull’amore, sul lavoro e sulla fortuna per quanto riguarda gli ultimi segni dello zodiaco ancora da prendere in esame (QUA per consultare l’oroscopo di una settimana fa).

SAGITTARIO: momento un po’ strano questo per voi. Preparatevi a lottare.

CAPRICORNO: l’inizio dell’anno è partito benissimo, ma adesso state vivendo un periodo un po’ complicato. Cercate di superarlo il prima possibile.

ACQUARIO: finalmente si apre un nuovo capitolo della vostra vita. Non date retta alle persone che vi parleranno di cose passate.

PESCI: non siete molto diplomatici in questi giorni.