Oroscopo Paolo Fox, classifica settimana 16-22 maggio a I Fatti Vostri

Scritto da Emanuele Fiocca , il Maggio 16, 2022 , in Oroscopo

Oroscopo settimanale: ecco le previsioni di oggi degli ultimi quattro segni in classifica

Ancora un lunedì in compagnia delle previsioni settimanali di Paolo Fox oggi a I Fatti Vostri, con la classifica dei segni resa nota in diretta. Vediamo, in questo paragrafo, lo zodiaco dei segni meno fortunati della settimana, che si sono quindi posizionati dal dodicesimo al nono posto.

CAPRICORNO dodicesimo: in questo periodo è possibile che vi siano piccoli dubbi; questo segno preferisce una verità cruda piuttosto che il totale silenzio; settimana conflittuale;

CANCRO undicesimo: in questo momento possono esserci una serie di conflitti planetari che impongono una sosta; non si esclude una pausa da tutto ciò dal quale si sente il bisogno di staccarsi;

SCORPIONE decimo: possono esserci discussioni a casa in questi giorni, attenzione soprattutto al rapporto tra genitori e figli; nervi a fior di pelle in alcune giornate di questa settimana;

PESCI noni: ogni tanto piace spulciare nei ricordi, di tanto in tanto si ha bisogno di una fuga dalla realtà, ma tale fuga non deve diventare eccessiva.

Paolo Fox e lo zodiaco dei segni che si sono piazzati nella parte centrale della classifica

Vediamo, ora, i segni con una situazione astrale intermedia, il cui oroscopo settimanale l’astrologo de I Fatti Vostri lo ha rivelato sempre nel corso della diretta di oggi.

VERGINE ottava: non c’è più una situazione di disorientamento come il mese scorso, qualcosa è cambiato ultimamente e ora c’è una buona capacità di interazione; da fine mese si recupera in amore;

BILANCIA settima: non tutto va liscio in questi giorni e ci sono lotte da affrontare; se ci sono dispute ora, c’è il rischio che vadano avanti per settimane;

TORO sesto: questo segno continua ad essere molto geloso delle sue cose, come sempre; la situazione sentimentale si è affievolita tra aprile e maggio;

GEMELLI quinti: bel successo in arrivo, le ultime settimane sono state importanti e il cielo di questi giorni è particolarmente bello.

Oroscopo dal 16 al 22 maggio 2022: i segni più fortunati che occupano i primi posti in classifica

Concludiamo con i segni che Paolo Fox (che oggi ha già anticipato qualcosina anche sull’oroscopo di domani) ha posizionato dal quarto al primo posto.

ARIETE quarto: previste passioni al massimo in questo periodo, perciò è importante non rimanere chiusi in casa;

LEONE terzo: se si ha paura di non superare una prova, il timore è infondato perchè la prova in questione verrà superata meglio di come si immagina;

ACQUARIO secondo: ora è possibile vincere una sfida e dare il meglio di sé;

SAGITTARIO: settimana di incontri importanti, decisioni che contano e nuovi progetti.