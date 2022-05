Oroscopo Paolo Fox oggi e domani, 16-17 maggio: cosa dicono le previsioni

Scritto da Denis Bocca , il Maggio 16, 2022 , in Oroscopo

Paolo Fox svela cosa dicono le stelle di oggi e domani per i primi segni

Si presenta qui, tratte dal suo Stellare, le previsioni del 16-17 maggio per i primi quattro segni dello zodiaco:

ARIETE: possono fare ciò che vogliono e c’è anche grande fermento sul lavoro. Domani tanti pianeti favorevoli, cielo impegnato nelle emozioni. Dominano le collaborazioni.

TORO: problema nei nuovi rapporti ed emozioni interessanti. Domani attenzione in più nei rapporti interpersonali. Attenzione alle finanze.

GEMELLI: nuovi legami che nascono, ma cautela nei viaggi e negli spostamenti. Domani Luna in opposizione. Situazione economica in fase di attesa.

CANCRO: ci sono delle criticità in amore. Attenzione all’imbarazzo sul lavoro. Domani periodo di revisione sentimentale. Fastidi economici.

Oroscopo del 16 e 17 maggio secondo l’astrologo: previsioni amore-lavoro

Si prosegue con l’oroscopo del giorno e domani sempre secondo l’astrologo Paolo Fox, che è in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì:

LEONE: tanto stress, ma almeno hanno le carte in regola per vincere la loro battaglia. Domani Luna favorevole. Sono più ottimisti nei confronti del futuro.

VERGINE: amore importante. Molte soddisfazioni per chi ha un lavoro creativo. Domani Luna che richiede pazienza. Stelle promettenti in futuro.

BILANCIA: scelta sentimentale da fare. Preoccupazione per le entrate di denaro. Domani Luna presto favorevole. Se vogliono stoppare un amore ci devono pensare. Attenzione sul lavoro.

SCORPIONE: favoriti gli incontri. Le proposte vanno prese con le pinze. Domani Luna nel segno. Non devono creare dissapori sul lavoro.

Previsioni zodiacali, quali sono i segni più fortunati? Amore sotto stress per l’Acquario

E quali saranno i segni più fortunati? Chi quelli più sfortunati in amore o sul lavoro? Scopriamolo con le previsioni del suo oroscopo:

SAGITTARIO: screzi in amore. Periodo professionale interessante. Domani Luna nel segno insieme a Giove e Venere. Ripartono i progetti.

CAPRICORNO: in amore ci potrebbero essere delle criticità. Sul lavoro meglio non chiedere troppo. Domani cautela in amore. Possono avere tutto sotto controllo dal punto di vista professionale.

ACQUARIO: stress in amore. Situazioni professionali che promettono bene. Domani incontri intriganti. Devono andare avanti sul lavoro.

PESCI: miracolo in amore. Cautela nei rapporti professionali. Domani usciranno da una situazione di disagio. Mercurio dissonante.