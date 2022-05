Oroscopo Paolo Fox del fine settimana prossimo, previsioni 28 e 29 maggio

Le previsioni astrologiche del prossimo weekend: ecco cosa dicono gli astri per i primi quattro segni

Come andrà a livello zodiacale l’ultimo fine settimana del mese di maggio 2022? Dalle pagine di DiPiùTV riportiamo alcune indicazioni astrali, iniziando dai primi quattro segni e proseguendo poi con i rimanenti otto.

ARIETE: il weekend darà inizio ad una settimana che sarà valida per chi, dopo una separazione, vorrà pensare ad un nuovo amore;

TORO: sabato Luna nel segno, è possibile che ci si arrabbi nel lavoro con qualcuno che si rifiuta di dare retta; le stelle, comunque, promettono positività;

GEMELLI: è facile, in questo periodo, che la ripresa professionale arrivi; cielo positivo e fortunato per la vita di coppia;

CANCRO: possono nascere polemiche; attenzione per quanto riguarda le richieste future.

Oroscopo del weekend di sabato 28 e domenica 29 maggio 2022: previsioni di altri quattro segni

Passiamo, adesso, al secondo gruppo di segni, le cui previsioni zodiacali Paolo Fox le ha rese note, come suddetto, sulle pagine del numero di DiPiùTV uscito in edicola questa settimana.

LEONE: in questi giorni di fine mese è possibile che qualcuno si senta stanco e nervoso; nel lavoro i progetti devono essere portati avanti;

VERGINE: attenzione, nell’ambito del lavoro, alle giornate immadiatamente successive al weekend, quindi a quelle di lunedì e martedì;

BILANCIA: in questo periodo è meglio non vivere storie d’amore senza senso perchè si rischia di affezionarsi in maniera eccessiva o di vivere un legame che non è del tutto tranquillo;

SCORPIONE: nella vita di coppia non è escluso che tutto possa essere messo in discussione a partire da sabato, specie se ciò che dice il partner non convince molto.

Paolo Fox e le previsioni dello zodiaco degli ultimi segni: ecco come sarà il weekend prossimo

Infine, ecco gli astri del fine settimana 28-29 maggio 2022, prima dei quali il re delle stelle ha anticipato qualcosa sull’oroscopo di oggi e domani.

SAGITTARIO: sul piano del lavoro la situazione è migliore; nella vita di coppia, invece, qualunque cosa accada ora è possibile uscirne alla grande;

CAPRICORNO: una discussione che potrebbe esserci sabato, non è da escludere che possa rivelarsi addirittura positiva; in amore attenzione agli ex;

ACQUARIO: per i single nei prossimi giorni è possibile che nascano discussioni nella giornata di sabato; nel lavoro, invece, ora è consigliata moderazione;

PESCI: attenzione ai giorni di fine mese perchè non convincono; nella vita di coppia in questi giorni è possibile vincere una sfida.