Oroscopo Paolo Fox, fine settimana: previsioni e stelle a I Fatti Vostri

Le previsioni dello zodiaco del weekend 28-29 maggio con le stelle di oggi a I Fatti Vostri

Ancora un fine settimana con l’oroscopo di Paolo Fox domani e dopodomani, con le stelle che ha rivelato nella diretta di oggi, venerdì 27 maggio, del programma del mezzogiorno di Rai2 condotto da Salvo Sottile e Anna Falchi. Di seguito lo zodiaco dei primi quattro segni, mentre nel secondo e nel terzo paragrafo riportiamo quello dei successivi otto segni (per il numero di stelle basta visionare la foto in alto).

SCORPIONE: ci sono state buone stelle per tutta la settimana, nel weekend solo 2 stelle, cercare di stare sereni raccomanda l’astrologo;

ACQUARIO: si è un po’ pensierosi e si è arrivati alla fine di questa settimana un po’ stanchi; Venere protegge, buon recupero domenica;

ARIETE: in amore è prevista una bella Venere, da sfruttare domenica; tre stelle, quindi, per questo segno;

TORO: oggi e domani c’è una bella Luna che coinvolge, ma ci sono anche un po’ di agitazioni; Venere, in amore, sarà sempre più attiva per questo segno.

L’oroscopo del fine settimana prossimo di Paolo Fox con le stelle di altri quattro segni

Vediamo ora le previsioni dell’astrologo de I Fatti Vostri di altri quattro segni dello zodiaco, rese note sempre in diretta oggi su Rai2 (come per i segni del paragrafo precedente, il numero di stelle è indicato nella foto in alto).

LEONE: grande cielo e buon oroscopo quello dei prossimi giorni, positiva anche l’estate; oggi qualcuno potrebbe innervosirsi ma quella di domenica sarà una giornata di serenità;

PESCI: alcuni sono rimasti male per le affermazioni di una persona; quella di oggi è una giornata un po’ sottotono ma per domenica è previsto un buon recupero;

GEMELLI: weekend che porta energia, domenica le cose andranno ancora meglio; la comunicazione in amore riuscirà bene nel fine settimana;

VERGINE: finalmente è finita la fase di nebbia e offuscamento; le prossime settimane saranno molto importanti per l’amore.

Le previsioni del weekend di sabato 28 e domenica 29 maggio 2022 degli ultimi quattro segni

Concludiamo con l’oroscopo di Paolo Fox dei segni rimanenti (ricordiamo che le previsioni del weekend le ha rivelate anche su una famosa rivista di tv).

CANCRO: finalmente è in arrivo un weekend migliore, qualcosa è cambiato ultimamente;

CAPRICORNO: il weekend che sta per arrivare sarà migliore rispetto ai precedenti;

BILANCIA: è possibile che si trovi finalmente un po’ di serenità;

SAGITTARIO: il fine settimana in arrivo aprirà le porte al destino.