Oroscopo Paolo Fox del giorno e domani, 28-29 maggio: cosa dicono le stelle

Paolo Fox svela le sue previsioni del 28-29 maggio per i primi segni

Cosa succederà ai primi quattro segni dello zodiaco secondo il suo oroscopo del giorno e domani? Scopriamolo:

ARIETE: favoriti gli incontri sentimentali. Situazione di disagio che si può superare. Domani tensione nervosa alle stelle. Ottime occasioni sul lavoro.

TORO: Venere favorevole e buone notizie sul piano professionale. Domani Luna e Venere nel segno. Momento migliore per incontrare persone.

GEMELLI: storia d’amore che si può chiarire grazie ai vantaggi di Giove favorevole. Domani Luna entra nel segno. Possono farsi notare con la loro nuova attività.

CANCRO: incontri piacevoli per i single. Non devono mettersi contro le persone sbagliate. Domani piccole tensioni in amore. Fanno tanto e ricevono poco in cambio.

Previsioni oggi e domani degli altri segni: cosa accadrà al lavoro e all’amore?

Cosa succederà alla sfera professionale? E a quella sentimentale? Vediamo le previsioni di Paolo Fox tratte dal suo puntualissimo Stellare:

LEONE: non fanno capolino le incertezze in amore, ma non devono dare spazio a polemiche inutili. Domani affrontano problematiche sentimentali. Vogliono imporre una loro idea sul lavoro.

VERGINE: grazie a Venere cresce la passione. Programmi importanti in vista. Domani interessante che apre le porte all’amore. Giornata piena di cose da fare.

BILANCIA: giornata liberatoria per l’amore e infatti gli incontri sono molto promettenti. Domani potrebbero cambiare atteggiamento. Meglio evitare di fare troppe cose contemporaneamente.

SCORPIONE: da rivedere la situazione sentimentale. Sul lavoro è sottotono. Domani evitare gli scontri diretti. Rischio arrabbiature sul lavoro.

Oroscopo degli ultimi segni: cosa dicono le stelle secondo Paolo Fox

Infine gli ultimi segni dello zodiaco analizzati attentamente dall’oroscopo di Paolo Fox e le previsioni del fine settimana:

SAGITTARIO: vivono i sentimenti senza troppi fastidi. Devono fare una scelta precisa sul lavoro. Domani meglio evitare contrasti. Piccolo ripensamento sul lavoro.

CAPRICORNO: in amore c’è un cambiamento sostanziale. Bene il lavoro. Domani Venere favorevole. Devono lottare con le unghie e con i denti sul lavoro.

ACQUARIO: manca la soddisfazione in amore. Periodo di recupero. Domani l’amore prenderà un’altra piega. Tenere lontano le complicazioni è importante.

PESCI: in amore si può recuperare e possono anche riflettere sulla loro situazione professionale. Domani fase di lieve disagio sentimentale. Si porranno diversi interrogativi.