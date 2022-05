Oroscopo Paolo Fox del giorno e domani: le previsioni del 19-20 maggio

Scritto da Denis Bocca , il Maggio 19, 2022 , in Oroscopo

Paolo Fox, le stelle parlano chiaro: ritardo in amore per l’Ariete

Quali saranno i segni più fortunati in amore e più attivi sul lavoro? Scopriamolo con l’oroscopo del 19-20 maggio stando alle previsioni sul suo Stellare:

ARIETE: ritardo sentimentale. Devono portare avanti le loro idee. Domani qualche spesa di troppo. Cautela nelle risposte da dare sul luogo di lavoro.

TORO: potranno mettere ordine nelle loro idee. Buone intuizioni da sfruttare. Domani situazione professionale importante. Pretendono molto dal partner.

GEMELLI: situazione accettabile in amore. Sabato e domenica giornate favorevoli. Domani amori importanti. Arriva un’occasione imperdibile sul lavoro.

CANCRO: Luna in opposizione. Non devono farsi nemici sul luogo di lavoro. Domani ci vuole serenità con partner e parenti. Hanno tutte le carte in tavola.

Previsioni dello zodiaco degli altri segni: cosa dicono le stelle di oggi e domani

Si continua con Paolo Fox e le sue previsioni del giorno e domani per gli altri quattro segni:

LEONE: dovranno fare un discorso importante per quanto riguarda l’amore. Relazioni sociali favorite. Domani rapporto da mettere in discussione. Lavoro in bilico.

VERGINE: devono recuperare l’amore. C’è stato un problema nel passato. Domani attenzione ai rivali. Dispute in amore da sedare.

BILANCIA: qualche piccolo intoppo ci sarà. Situazione che invita alla cautela. Domani amore sottotono. Meglio evitare lo stress.

SCORPIONE: dovranno risolvere certe polemiche d’amore. Non devono scontrarsi sul lavoro. Domani stelle amiche. Periodo di recupero lento.

Oroscopo del 19 e 20 maggio degli ultimi segni: previsioni amore e lavoro

Infine gli ultimi segni dello zodiaco, analizzati tenendo conto amore e lavoro, sempre secondo le previsioni dell’amore e del lavoro secondo Paolo Fox:

SAGITTARIO: dovranno prepararsi a un weekend intrigante. Buona soddisfazione professionale. Domani si può sviluppare un progetto di coppia. Troveranno una soluzione lavorativa.

CAPRICORNO: discorso d’amore poco chiaro. Disagio professionale. Domani saranno molto esigenti in amore. Devono pensarci bene prima lasciare il certo per l’incerto.

ACQUARIO: ci potrebbe essere una via d’uscita. Nuova occasione per svettare sul lavoro. Domani Luna nel segno. Qualche obbligo professionale di troppo.m

PESCI: sentiranno l’esigenza di cambiare aria. Attenzione agli intoppi sul lavoro. Domani si preparano a un fine settimana di recupero. Devono avere a che fare con dei conti da saldare.