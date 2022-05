Oroscopo oggi e domani, Paolo Fox (18-19 maggio): previsioni amore-lavoro

Scritto da Denis Bocca , il Maggio 18, 2022 , in Oroscopo

L’oroscopo dei primi quattro segni: amore sottotono per l’Ariete

Vediamo nel dettaglio cosa potrebbe succedere ai primi quattro segni dello zodiaco secondo le previsioni di Paolo Fox tratte dal suo Stellare:

ARIETE: ampliare il raggio d’azione sul lavoro è cosa buona e giusta. Sono in recupero. Domani ritardo sentimentale. Devono portare avanti le loro idee.

TORO: clima in amore positivo e soprattutto idee chiare. Domani potranno mettere ordine nelle loro idee. Buone intuizioni da sfruttare.

GEMELLI: amore sottotono e anche sul lavoro ha persone che remano contro. Domani situazione accettabile in amore. Sabato e domenica giornate favorevoli.

CANCRO: primo accordo da trovare sul lavoro. Atteggiamento critico in amore. Domani Luna in opposizione. Non devono farsi nemici sul luogo di lavoro.

Paolo Fox, previsioni amore-lavoro-fortuna: cosa dicono le stelle di oggi e domani?

Si prosegue con l’oroscopo di oggi e domani per quanto riguarda la sfera sentimentale, professionale e quella legata alla fortuna negli incontri per i successivi quattro segni:

LEONE: l’ansia in amore è da eliminare. Nuova occasione di crescita sul lavoro. Domani dovranno fare un discorso importante per quanto riguarda l’amore. Relazioni sociali favorite.

VERGINE: promettente il lavoro, ma è meglio non affaticarsi troppo. Domani devono recuperare l’amore. C’è stato un problema nel passato.

BILANCIA: amore sottotono e vita diplomatica sul lavoro. Domani qualche piccolo intoppo ci sarà. Situazione che invita alla cautela.

SCORPIONE: progetto d’amore da recuperare. Si può risolvere un problema sul lavoro. Domani dovranno risolvere certe polemiche d’amore. Non devono scontrarsi sul lavoro.

Previsioni zodiacali degli ultimi segni: l’oroscopo dell’astrologo parla chiaro

L’astrologo ha fatto una premessa doverosa ultimamente: il rischio truffe è altissimo con coloro che vengono talismani e quant’altro. Comunque ecco l’oroscopo del 18-19 maggio secondo Paolo Fox parla sempre chiaro e queste sono le previsioni degli ultimi quattro segni zodiacali:

SAGITTARIO: bene i sentimenti, soprattutto nel weekend. Momento migliore per accettare certi progetti. Domani dovranno prepararsi a un weekend intrigante. Buona soddisfazione professionale.

CAPRICORNO: complicazioni sentimentali. Sono pieni di idee per il lavoro. Domani discorso d’amore poco chiaro. Disagio professionale.

ACQUARIO: Luna nel segno che aiuta la sfera sentimentale. Possono farsi valere. Domani ci potrebbe essere una via d’uscita. Nuova occasione per svettare sul lavoro.

PESCI: l’amore torna nei loro pensieri. Possono crescere sul lavoro. Domani sentiranno l’esigenza di cambiare aria. Attenzione agli intoppi sul lavoro.