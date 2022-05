Oroscopo Paolo Fox del giorno e domani: cosa dicono le stelle del 7-8 maggio

Previsioni del giorno e domani: cosa dicono le stelle per amore e lavoro

L’amore sarà favorevole? Oppure il lavoro subirà una frenata d’arresto? Scopriamo con le stelle di Paolo Fox (indicazioni tratte dal suo Stellare):

ARIETE: nuove passioni da non lasciare andare via. Devono essere sempre precisi e costanti nelle cose. Domani Luna favorevole. Risultati eccezionali sul lavoro.

TORO: non devono tornare su pensieri negativi. Sono sempre preda dell’ansia. Domani che lascia un po’ a desiderare in amore. Soluzioni sul lavoro che sono in arrivo.

GEMELLI: bene le questioni d’amore. Impegno triplicato sul lavoro. Domani Luna favorevole con Venere in ottimo aspetto. Serenità sul lavoro.

CANCRO: crisi sentimentale. Il lavoro è buono per chi lavora a chiamata. Domani sono da evitare le provocazioni. Scelta frettolosa sul lavoro.

Oroscopo degli altri segni dello zodiaco: le previsioni del 7 e 8 maggio

Vediamo, poi, il secondo gruppo di segni zodiacali secondo l’oroscopo del giorno e domani, senza dimenticare le previsioni del fine settimana:

LEONE: tornano protagonista le emozioni. Si fa sentire la stanchezza. Domani belle novità in arrivo. Periodo decisivo sul lavoro.

VERGINE: avranno una marcia in più da usare anche nel weekend. Non è la giornata ideale per i progetti. Domani si recupera in amore. Buone idee da sviluppare.

BILANCIA: possono discutere di un problema. Fase di recupero generale. Domani Luna favorevole. Con Giove tante cose si sbloccheranno sul lavoro.

SCORPIONE: potranno chiarire in amore. Possono farsi venire in mente una buona idea. Domani Luna in opposizione. Stanno lavorando bene.

Paolo Fox, come sarà il cielo per gli ultimi segni? Le sue previsioni parlano chiaro

E parlano chiaro le previsioni di Paolo Fox per quanto riguarda gli ultimi segni dello zodiaco:

SAGITTARIO: ottimo per chi decide di amare. Riceveranno una conferma sul lavoro. Domani si sveglieranno molto intriganti. Discuteranno sul lavoro.

CAPRICORNO: meglio evitare scontri. Non sono in una fase né buona né cattiva sul lavoro. Domani qualcosa non andrà nelle coppie. Non devono rischiare sul lavoro.

ACQUARIO: non ci saranno problemi irrisolvibili in amore. Stabilità ritrovata sul lavoro. Domani voglia di stare altrove. Arrivano buone proposte professionali.

PESCI: vantaggio in più. Gli sbagli possono essere corretti. Domani le stelle saranno con loro. Attenzione alle troppe discussioni.