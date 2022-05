Oroscopo weekend prossimo: previsioni Paolo Fox del 21 e 22 maggio

Scritto da Emanuele Fiocca , il Maggio 19, 2022 , in Oroscopo

Paolo Fox, previsioni del fine settimana prossimo: ecco lo zodiaco dei primi quattro segni

Come sarà la situazione astrologica tra sabato 21 e domenica 22 maggio 2022? L’oroscopo del weekend il re delle stelle lo ha reso noto, come da tradizione, sulle pagine del settimanale DiPiùTV, uscito in edicola qualche giorno fa, dal quale riportiamo di seguito alcuni stralci.

ARIETE: non si esclude l’arrivo di buone idee; Venere continua il transito in Ariete in questo periodo;

TORO: le giornate del fine settimana saranno più serene per la vita di coppia; nel lavoro inizia un periodo di ottime prospettive;

GEMELLI: il weekend aprirà un periodo fertile per le coppie che vogliono avere un figlio; nel lavoro, invece, all’orizzonte vi sono nuovi impegni;

CANCRO: la situazione dei prossimi giorni inviterà alla pazienza nella vita di coppia; nel lavoro, invece, arriveranno piccole novità.

Zodiaco del fine settimana di altri quattro segni: ecco cosa dicono le previsioni di Paolo Fox

Passiamo, ora, all’oroscopo del weekend 21-22 maggio del secondo gruppo di segni, sempre rivelato dall’astrologo più famoso d’Italia, che oggi ha anticipato già qualcosa sull’oroscopo di domani.

LEONE: nel lavoro sono in arrivo buone novità, mentre in amore una forte scossa sta per coinvolgere i rapporti e le unioni in crisi da tempo;

VERGINE: bene il lavoro, con Giove che ha finito la fase di opposizione; nella vita amorosa, invece, ora si è più critici e anche un po’ agitati;

BILANCIA: è importante gestire con prudenza le storie d’amore che sono in crisi dall’inizio dell’anno; nel lavoro Giove resta in opposizione;

SCORPIONE: alcuni rapporti sono da rivedere, in particolare nella giornata di domenica; nel lavoro le giornate migliori saranno quelle subito dopo il weekend.

Ecco cosa dicono le previsioni di Paolo Fox per gli ultimi quattro segni dello zodiaco

Infine, ecco l’oroscopo del fine settimana relativo ai segni rimanenti, ripreso sempre dalla fonte citata all’inizio dell’articolo.

SAGITTARIO: nel lavoro è importante cercare di evitare complicazioni subito dopo il fine settimana; in amore, invece, qualcosa di bello e intrigante sta per nascere;

CAPRICORNO: i single hanno tanta voglia di chiarire alcune situazioni; nella vita di coppia è necessario capire alcune cose, specie se si sta vivendo una crisi;

ACQUARIO: Luna agitata in amore subito dopo il fine settimana; nel lavoro il successo non si discute ma si sente il bisogno di guadagnare qualcosa in più;

PESCI: domenica forse sarà necessario risolvere qualche bisticcio; stelle armoniche, invece, dopo il weekend.