Oroscopo settimana prossima, Paolo Fox: previsioni dal 30 maggio al 5 giugno

Scritto da Emanuele Fiocca , il Maggio 28, 2022 , in Oroscopo

Le previsioni astrologiche della nuova settimana: ecco cosa dice l’oroscopo dei primi segni

Sta per iniziare la settimana da lunedì 30 maggio a domenica 5 giugno 2022, le cui previsioni zodiacali di Paolo Fox le riprendiamo, come sempre, dall’ultimo numero di DiPiùTV, uscito in edicola martedì scorso. Iniziamo a parlare, in questo paragrafo, degli astri dei primi quattro segni e proseguiamo, nel secondo e nel terzo paragrafo, con lo zodiaco dei rimanenti otto segni.

ARIETE: si hanno molte cose da fare perciò il tempo per l’amore scarseggia; nella vita di coppia è tempo di cambiamenti, mentre nel lavoro bisogna recuperare;

TORO: giornate molto interessanti, quelle in arrivo, per le coppie; nel lavoro, invece, è il momento di farsi valere con una persona; le stelle, comunque, promettono positività nella professione;

GEMELLI: per i single il cielo si rischiara, mentre per le coppie inizia una settimana fortunata; nel lavoro, invece, si attende una ripresa che è facile arrivi a breve;

CANCRO: i single non è escluso debbano rivedere alcune scelte passate, mentre nella vita di coppia è il momento di ritrovare un maggior equilibrio; tempo di alti e bassi, invece, nel settore del lavoro.

Oroscopo dal 30 maggio al 5 giugno: le previsioni settimanali del secondo gruppo di segni dello zodiaco

Vediamo, ora, cosa ha detto Paolo Fox in merito agli astri della settimana prossima di altri quattro segni, utilizzando come fonte sempre la rivista succitata (ricordiamo che ha anche rivelato l’oroscopo di oggi e domani).

LEONE: per i single il successo non manca e il fascino raddoppia; non si escludono, ora, problemi di soldi con i propri parenti; nel lavoro, invece, il novilunio dei prossimi giorni potrebbe scatenare qualche problema;

VERGINE: Venere è favorevole per i single, mentre nella vita di coppia qualcosa sta finalmente cambiando; nell’ambito professionale i pianeti parlano di novità per la settimana prossima;

BILANCIA: meglio non vivere storie senza senso; nella vita di coppia la situazione resta un po’ complicata, attenzione a non vivere situazioni difficili attorno a giovedì; nel lavoro, invece, bisogna capire se ci sono margini per qualche trattativa;

SCORPIONE: Venere in opposizione potrebbe rimettere in discussione il modo di amare; nella vita di coppia in questo periodo c’è un po’ di noia; nel lavoro, invece, è importante superare tensioni che gestite con prudenza.

Le previsioni zodiacali degli ultimi quattro segni: ecco cosa dice l’oroscopo di Paolo Fox

Per concludere, ecco lo zodiaco della settimana prossima (prima del quale l’astrologo ha anticipato le stelle del weekend).

SAGITTARIO: nella vita di coppia ora si è vincenti e anche sul piano professionale la situazione volge al miglioramento; i single è bene si concedano giorni di passione;

CAPRICORNO: nella vita di coppia arriva una grande revisione, mentre nel lavoro chi ha un’attività in proprio sta studiando nuove strategie;

ACQUARIO: per i single non si escludono discussioni sabato, mentre nella vita di coppia vi sono incertezze nell’aria; nel lavoro, invece, non si escludono cambiamenti;

PESCI: attenzione alla fine del mese, per la vita di coppia non convince; nel lavoro dovrebbero essere già arrivate buone notizie ma, in ogni caso, a breve si prevede successo.