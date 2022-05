Oroscopo settimanale Mattino 5: previsioni Ada Alberti (30 maggio – 3 giugno)

Scritto da Simona Tranquilli , il Maggio 30, 2022 , in Oroscopo

Mattino Cinque, previsioni svelate oggi: oroscopo completo dei dodici segni zodiacali

Ha fatto compagnia anche questo lunedì al pubblico di Canale5 Ada Alberti. La nota astrologa ha svelato le previsioni dal 30 maggio al 3 giugno nel programma condotto da Francesco Vecchi e Federica Panicucci. Ecco cosa dicono le stelle questa settimana per i primi quattro segni zodiacali.

ARIETE: la settimana inizierà bene e i prossimi giorni saranno fortunati per il segno che potrà portare avanti trattative e affari. Nel privato ci sarà modo di chiarire con i propri affetti.

TORO: Venere nel segno garantirà fortuna in amore. I nati di maggio saranno ottimisti e il rapporto di coppia potrà essere rinverdito.

GEMELLI: gli affari saranno favoriti nei prossimi giorni, la settimana sarà importante per i nuovi contratti e per realizzare dei progetti.

CANCRO: nella professione il segno dovrà prestare attenzione, Venere però aiuterà in amore. Vecchi rapporti potranno essere ricuciti in settimana.



Previsioni della settimana: cosa succede ai segni zodiacali dal 30 maggio al 3 giugno 2022

Le previsioni della nota astrologa di Mattino 5 proseguono con i successivi quattro segni dello zodiaco, svelando cosa succederà in amore e sul lavoro.

LEONE: in questi giorni sarà favorito lo studio, bene anche i trasferimenti mentre in amore bisognerà fare attenzione a non legarsi a persone già impegnate sentimentalmente.

VERGINE: il segno vivrà un miglioramento importante, soprattutto in amore. Favoriti i progetti di coppia e gli incontri per i single. Sul lavoro però ci saranno delle questioni da affrontare e dei nodi da sciogliere.

BILANCIA: nel lavoro bisognerà prestare attenzione. Il segno dovrà stare con gli occhi aperti riguardo a vecchie collaborazioni, qualcuno potrebbe remare contro.

SCORPIONE: in campo sentimentale bisognerà essere attenti, potrebbe tornare alla ribalta una vecchia questione con il partner e bisognerà puntare sul dialogo ed evitare polemiche.

Oroscopo settimanale: le previsioni segno per segno svelate oggi a Mattino Cinque News

Le previsioni a Mattino Cinque dell’astrologa Ada Alberti proseguono con gli ultimi quattro segni dello zodiaco.

SAGITTARIO: la settimana sarà positiva per il segno che potrà svagarsi, puntare sull’amore e vivere nuovi flirt.

CAPRICORNO: il lavoro creativo sarà favorito per il segno, bene anche le giovani coppie.

ACQUARIO: il lavoro sarà favorito ma in casa potrebbe esserci un po’ di nervosismo.

PESCI: bene il lavoro e l’amore, nella professione potranno arrivare nuovi incarichi.