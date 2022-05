Oroscopo Simon & the stars, previsioni della settimana: quando tornano?

Citofonare Ra2 è finito, niente previsioni della settimana

Con domenica scorsa la prima edizione di Citofonare Rai2 condotto da Simona Ventura e Paola Perego è andata ufficialmente in archivio. La trasmissione, dopo un inizio soft, è cresciuta con il tempo, ospitando grandi nomi dello spettacolo italiano nel mitico salottino. Lo stesso in cui ogni domenica mattina puntualmente l’astrologo Simon ha regalato le previsioni dell’oroscopo per quanto riguarda la settimana. Adesso, per quanto riguarda tutto il periodo dell’estate, i milioni di italiani che hanno seguito durante tutto l’anno gli appuntamenti con il format mattutino di Rai2 dovranno attendere il passaggio dell’estate e l’arrivo dell’autunno per poter mettere nuovamente le mani su Citofonare Rai2. Come già anticipato a più riprese la ormai affiatata coppia formata da Simona Ventura e Paola Perego farà nuovamente capolinea sul piccolo schermo tra settembre e ottobre, periodo simile all’esordio dello scorso anno. Attesa che dunque è appena iniziata.

L’oroscopo del periodo: le ultime previsioni di Simon & the stars

Come ci siamo lasciati con lo zodiaco? Le ultime previsioni dell’oroscopo risalgono ora ad una settimana fa, quando l’esperto di astri Simon & the stars ha stilato la lista con i segni come sempre in ordine di cornetti rossi. Partendo da quelli meno fortunati fino ad arrivare a quelli che ne hanno raccolti ben cinque. Tra i segni più fortunati di questa seconda metà di maggio abbiamo trovato il leone, alle prese con una fase dell’anno in cui si appresta a farla da protagonista. Allo stesso tempo il periodo è particolarmente redditizio anche per ariete, sagittario, con i gemelli che sono invece i più fortunati del momento.

Simon & the stars pronto al ritorno sul piccolo schermo

Non c’è ancora una data ufficiale, ma il ritorno del noto astrologo a Citofonare Rai2 è praticamente una certezza. Visto il successo della sua rubrica, spesso e volentieri commentata anche dagli ospiti in studio, l’esperto sarà nel cast anche della prossima edizione del programma affidato alla coppia Simona Ventura-Paola Perego. Come abbiamo spiegato prima ovviamente servirà attendere il passaggio dell’estate, d’altronde come per tutti gli altri programmi, visto che la tv è ormai prossima a spegnersi per spostarsi sotto l’ombrellone.