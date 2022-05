Oroscopo Simon & the stars: previsioni 16-22 maggio a Citofonare Rai2

Le previsioni dell’oroscopo a Citofonare Rai2: i segni con il minor numero di stelle

Anche questa mattina è andato in onda il consueto appuntamento con Citofonare Rai2, che ha chiuso oggi il proprio corso televisivo per quanto riguarda questa stagione. Non è mancata ovviamente la rubrica dedicata all’Oroscopo di Simon, che ha svelato le previsioni per quanto riguarda la settimana 16-22 maggio. Come sempre l’esperto di astri ha diviso i segni zodiacali in tre categoria in base all’andamento. Quelli meno fortunati (ai quali ha assegnato 1 cornetto rosso), quelli mediamente fortunati (quindi con 3 cornetti rossi) e quelli più fortunati (con i consueti 5 cornetti rossi):

CAPRICORNO: entrate nell’estate zoppicanti, dopo l’estate le cose andranno meglio. In amore volete sapere cosa vi aspetta dall’altra parte.

CANCRO: Giove cambia posizione e potranno esserci dei momenti di crescita durante l’estate. Aumenteranno pressioni e responsabilità. Tra giugno e la prima parte di agosto possibili date pianificabili per matrimoni.

BILANCIA: potrebbe essere un momento di decisioni nella coppia. Vi sarà richiesta grande attenzione.

SCORPIONE: è importante capire dove trasferirsi per voi, la maggior parte dei progetti prenderanno vita nel 2023.

Oroscopo Simon & the stars, i segni di mezzo

Proseguendo l’astrologo Simon ha poi rivelato a Citofonare Rai2 i segni della fascia intermedia, quelli capaci di collezionare 3 cornetti rossi. Tante novità rispetto alla scorsa settimana come si nota nella rubrica dell’esperto:

VERGINE: finalmente un po’ di respiro, tante energie che sono state bloccate negli ultimi tempi.

PESCI: si parla di grandissima creatività per voi, cercate di cogliere le opportunità. Luglio sarà un mese fenomenale in questo senso.

TORO: si entra in un periodo di assoluta rivincita. Se ci sono situazioni competitive c’è la possibilità di uscirne vincenti.

ACQUARIO: state per spezzare le catene e le situazioni che vi hanno tenuti ingabbiati. Grandi cambiamenti in arrivo.

I segni più fortunati della settimana a Citofonare Rai2

Infine ecco i segni più fortunati della settimana 16-22 maggio svelati da Simon a Citofonare Rai2:

LEONE: inizia una parte dell’anno in cui sarete protagonisti. Potrebbero ufficializzarsi diversi matrimoni.

SAGITTARIO: finalmente ritrovate brio e leggerezza, sarà una metà dell’anno molto importante.

ARIETE: sarà un’estate di rinascita a tutto campo. Salti di qualità in amore, a lavoro e possibili figli in arrivo.

GEMELLI: periodo d’oro, siamo al giro di boa sul lavoro. Momenti migliori per fare un nuovo incontro.