Ospiti Verissimo sabato 21 maggio: i finalisti di Amici da Silvia Toffanin

Silvia Toffanin dedica la puntata ad Amici: in studio vincitore e finalisti

Tutto è pronto per una nuova puntata del popolare talk del weekend di Canale 5. Nelle ultime ore sono stati resi noti gli ospiti di Verissimo di sabato 21 maggio e a tal proposito la conduttrice dedicherà quasi l’intera puntata ad Amici. In studio ci sarà infatti il vincitore Luigi Strangis per la sua prima intervista televisiva dopo la conclusione del percorso nel talent. E poi ancora la Toffanin accoglierà tutti gli altri finalisti: i cantanti Sissi, Alex e Albe e i ballerini Serena e Michele. Sempre per quanto riguarda Amici verrà dedicato uno spazio a Michele Merlo, in arte Mike Bird, l’ex allievo morto quasi un anno fa. A ricordarlo ci sarà in studio il padre, Domenico Merlo. Infine in studio arriveranno Marcel Jacobs e la mamma Viviana per la loro prima intervista insieme.

Chi sono gli ospiti di Verissimo sabato 21 maggio: tutto sugli allievi

Vediamo nel dettaglio chi sono i finalisti di Amici che arriveranno su Canale 5. Innanzitutto Silvia Toffanin intervisterà il vincitore Luigi Strangis. Il cantante ha vinto 150 mila euro, il premio delle radio, e la possibilità di partecipare ad un concerto con altri artisti importanti. Tra pochi giorni uscirà il suo EP e si vocifera già la sua presenza a Sanremo 2023. Spazio poi al vincitore della categoria ballo, Michele Esposito, che ha vinto 50 mila euro e un invito a ballare ad uno spettacolo di Roberto Bolle. E ancora, la coppia Serena e Albe, più innamorati che mai, con la ballerina che ha vinto una prestigiosa borsa di studio per New York e il premio Tim da 30 mila euro. Infine Alex e Sissi, con quest’ultima che ha vinto il premio della critica di 50 mila euro mentre lui quello Oreo di 20 mila euro.

Verissimo ci sarà anche la domenica con le storie più belle

Dopo aver sconvolto un ospite Silvia Toffanin è pronta per un’altra imperdibile puntata. Sabato, oltre ai ragazzi di Amici, ci sarà anche il campione Marcel Jacobs con la mamma e il papà di Michele Merlo per ricordare il figlio scomparso circa un anno fa. Inoltre anche questa settimana la domenica pomeriggio, sempre alle 16:30 circa, andrà in onda Verissimo – Le storie con le interviste più belle delle varie edizioni. Un altro weekend dunque da non perdere!