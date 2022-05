Raoul Bova sconvolto da Silvia Toffanin a Verissimo: “Stavolta mi hai fregato”

I figli di Raoul Bova gli fanno una sorpresa a Verissimo: la reazione dell’attore

Dopo un bel po’ di tempo Raoul Bova è tornato a Verissimo per presentare la nuova fiction, Giustizia per tutti, che lo vedrà protagonista da mercoledì su Canale 5. Come accaduto ogni volta Silvia Toffanin ha preparato per l’attore tante sorprese, soprattutto con omaggi alla sua carriera e al suo essere papà. Come sempre l’attore si è emozionato ad ogni regalo ma diciamo che ormai è abbastanza abituato a questo genere di omaggi. Poi però durante l’intervista è accaduto l’inaspettato. “Questa volta ti stupisco, mi sono impegnata tanto” ha detto la conduttrice prima di annunciare un nuovo regalo. Ecco dunque che sono apparsi i due figli grandi di Raoul che gli hanno mandato un messaggio con parole dolcissime.

“Stavolta mi hai fregato. Ma come hai fatto? Loro di solito sono molto restii alla telecamera”

ha detto Raoul subito dopo, rimasto sconvolto dalla sorpresa.

L’attore presenta la nuova fiction a Verissimo: “Il mio personaggio è contrastato”

Oltre alle sorprese dei figli e al racconto sul suo essere papà Raoul Bova ha presentato Giustizia per tutti al pubblico di Canale 5.

“Il mio è personaggio è contrastato”

ha spiegato l’attore. Raoul ha dunque parlato di Roberto Beltrami, il suo nuovo ruolo, un marito accusato ingiustamente dell’omicidio della moglie Beatrice. Non è una storia inventata visto che in Italia è già successo qualcosa di simile. A tal proposito, infatti, Raoul ha detto: “E’ tratta da tante storie realmente accadute”. Al suo fianco ci sarà Rocio Munoz Morales, compagna anche nella vita, con la quale l’attore ha detto di aver lavorato benissimo e spera di poter fare ancora nuovi progetti insieme in futuro.

Nuovi progetti per l’attore: l’annuncio a Verissimo

Questo lavorativamente parlando è un periodo d’oro per Raoul Bova, impegnato in un lavoro dietro l’altro. L’attore attualmente è il protagonista di Don Matteo su Rai 1 e, inoltre, è il doppiatore del nuovo film Disney Cip e Cip agenti speciali insieme a Francesca Chillemi e Giampaolo Morelli. Adesso è la volta di Giustizia per tutti e dopo dove potrà rivederlo il pubblico? Ad annunciarlo è stato lui stesso oggi su Canale 5. Alla precisa domanda della conduttrice sui prossimi progetti Raoul ha risposto: