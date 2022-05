Palinsesti Rai 2022/2023: arriva Gabriele Corsi con un nuovo programma

Gabriele Corsi sbarca in Rai: pronto per la conduzione di un nuovo programma

Dopo il successo dell’ultima edizione dell’ESC svoltasi in Italia ed il cui commentato era affidato a lui e Cristiano Malgioglio, per il conduttore di programmi di successo sul Nove e componente del Trio Medusa sono in arrivo importanti novità lavorative. È stato infatti il sito di TvBlog a rivelare in anteprima che sarà al timone del nuovo programma di Rai2. La seconda rete di Stato, infatti, dopo i vari flop della passata stagione televisiva è pronta a reinventarsi puntando su programmi e volti nuovi ma allo stesso tempo già noti abbastanza da essere comunque apprezzati. E sempre il sito suddetto svela anche ulteriori dettagli e anticipazioni sulla nuova trasmissione a cominciare da quando andrà in onda.

Palinsesti 2022/2023 di Rai1: anticipazioni sul nuovo quiz del sabato pomeriggio

Dal sito su menzionato si apprende che Gabriele Corsi condurrà un nuovo quiz che andrà in onda nel sabato pomeriggio di Rai2 questo autunno, probabilmente a partire da settembre o ottobre. Il nuovo programma sarà incentrato sui sondaggi, ci saranno dei concorrenti che dovranno individuare il contenuto degli stessi. Per quanto riguarda, invece, l’orario di messa in onda si ipotizzano le 15.00 circa. TvBlog non fornisce ulteriori dettagli sul programma, mentre invece il conduttore è già avvezzo ai quiz avendo condotto sul Nove questo inverno il gioco a premi Don’t Forget the Lyrics! – Stai sul pezzo. Non resta dunque che attendere per scoprire come i telespettatori accoglieranno l’arrivo del conduttore.

Tutte le novità della prossima stagione televisiva di Rai2: Gabriele Corsi e Mia Ceran

Ed inizia a delinearsi sempre meglio il palinsesto di Rai2 2022/2023 che vede tra i programmi al mattino il riconfermato I Fatti Vostri con Salvo Sottile e Anna Falchi, seguito poi nel pomeriggio da un’altra conferma, Ore 14 di Milo Infante. In arrivo invece ci sono i nuovi programmi Bella Ma’ con Pierluigi Diaco, Nei tuoi panni di Mia Ceran ed appunto il nuovo quiz del sabato pomeriggio che vede alla conduzione il componente del Trio Medusa, reduce dal successo dell’ESC.