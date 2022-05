Paola Ferrari e l’allontanamento da Rai Sport: “Sono amareggiata”

La giornalista Tv torna a parlare del suo allontanamento da Rai Sport: l’amaro sfogo

Paola Ferrari ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del settimanale Nuovo. Ed in questa circostanza ha ovviamente parlato della sua vita e della sua carriera. Ovviamente ha anche parlato per la prima volta in assoluto del suo allentamento da Rai Sport, non facendo mistero di essere assai dispiaciuta: “La cosa mi ha molto amareggiata, ma preferisco al momento non entrare nei particolari…” Quest’ultima ha poi voluto precisare che spiegherà molto presto quello che è successo: “Non mancherà l’occasione in futuro per spiegare quello che è successo…”

Paola Ferrari lo confessa per la prima volta: “I miei figli si sono molto arrabbiati”

La popolare giornalista sportiva, sempre in questa intervista rilasciata al settimanale diretto da Riccardo Signoretti, ha poi dichiarato che il suo allontanamento da Rai Sport non è stato per nulla accolto bene dai suoi figli, che a quanto pare si sono davvero molto arrabbiati:

“I miei ragazzi si sono arrabbiati tantissimo e credo che ci siano rimasti addirittura peggio di me…”

Successivamente la giornalista, che ha avuto un passato molto difficile, ha anche dichiarato che suo figlio Alessandro le ha consigliato di non accettare la conduzione di eventuali nuovi programmi, qualora arrivasse la proposta da parte della Rai: “Mi sono emozionata nel vedere con quanto amore i miei figli si siano schierati dalla mia parte…”

Giornalista Tv ha rivelato: “Ho ricevuto una proposta per fare un programma su Rai2”

Il giornalista del magazine Nuovo ha poi chiesto a Paola Ferrari se comunque c’è qualcosa che bolle in pentola: “Ti rivedremo presto in Tv?”. E quest’ultima non ha fatto mistero di aver ricevuto una proposta dalla Rai per condurre un nuovo programma su Rai2 in onda la domenica pomeriggio proprio nello slot in cui è sempre andato in onda Quelli che il calcio:

“Ci devo ancora riflettere…Dire che vorrei replicare quella trasmissione sarebbe presuntuoso da parte mia…”

La giornalista ha infatti dichiarato che sono sempre stati tanti a voler raccontare il calcio in Tv in modo diverso, ma alla fine ci sono sempre riusciti in pochi.