Paolo Fox, oroscopo del giorno e domani: le previsioni del 21 e 22 maggio

Scritto da Denis Bocca , il Maggio 21, 2022 , in Oroscopo

Oroscopo del giorno e domani per i primi quattro segni dello zodiaco

Vediamo, nel dettaglio, cosa succederà il 21-22 maggio secondo le previsioni dell’astrologo più amato dagli italiani:

ARIETE: l’amore viene aiutato. Meglio evitare certe affermazioni sul lavoro. Domani belle emozioni tutte da vivere. Non devono perdere la pazienza sul lavoro.

TORO: cuori solitari senza tanti stimoli e ci vuole calma e sangue freddo sul lavoro. Domani devono farsi scivolare le cose addosso sia in amore sia sul lavoro.

GEMELLI: dare spazio alle persone meritevoli. Devono combattere con le invidie. Domani le stelle hanno in programma grandi cose. Un futuro migliore è possibile.

CANCRO: recupero sentimentale solo parziale. Si può sbloccare una situazione. Domani un po’ di coraggio aiuterà. Periodo professionale intenso.

Previsioni del 21 e 22 maggio: stelle favorevoli e pianeti in opposizione

Stando all’oroscopo di Paolo Fox tratto dal suo Stellare, ecco quali sono i segni più fortunati e quali dovranno lottare con i pianeti in opposizione:

LEONE: Saturno e Luna opposti. Non devono farsi prendere dall’abitazione. Domani amori interessanti. Non ci sono problemi in ambito lavorativo.

VERGINE: recupero sentimentale. Troppi pensieri riguardano il denaro. Domani recupero sentimentale. Cambiamenti professionali.

BILANCIA: paura di prendere una fregatura in amore. Dovrebbero cambiare lavoro. Domani amore velato di malinconia. Non devono azzardare con i soldi.

SCORPIONE: sono più stanchi del solito. Momento giusto per capire la situazione professionale. Domani cautela in amore. Vorrebbero prendersi una pausa dal lavoro.

Paolo Fox, oroscopo lavoro-amore-fortuna: cosa dicono le stelle

Infine gli ultimi segni dello zodiaco analizzati da Paolo Fox e il suo oroscopo del fine settimana:

SAGITTARIO: nasce con la Luna favorevole questa giornata. Tante idee da sfruttare. Domani sarà più facile parlare d’amore. Precisazioni da fare sul lavoro.

CAPRICORNO: trovano difetti nella persona più perfetta. Giove in opposizione. Domani grande voglia di fare pace. Troppe cose da fare mettono ansia.

ACQUARIO: Luna dalla loro parte, ma non devono pretendere l’impossibile sul piano lavorativo. Domani favorite le nuove passioni. Tante opportunità e tanti cambiamenti.

PESCI: chiusura, non devono tornare indietro. Meglio fare solo lo stretto indispensabile. Domani non dovranno insistere in amore. Possono studiare nuovi progetti.