Mercedesz Henger, gossip sul fidanzato. Arianna David smentisce: “So la verità”

Pomeriggio 5, ospite smentisce gossip sulla naufraga: la rivelazione in diretta

E’ finita poco fa anche questa nuova puntata del programma quotidiano condotto da Barbara d’Urso. E la seconda parte è stata dedicata interamente all’Isola dei Famosi e a quello che è successo ieri sera in diretta. Proprio sul finire della trasmissione l’opinionista Arianna David collegata da Roma ha voluto fare una smentita ufficiale dopo tutti i gossip circolati in queste ultime ore su Mercedesz Henger. Difatti la donna ha rivelato senza indugio alcuno che la naufraga non è assolutamente fidanzata, aggiungendo che non frequenterebbe già da tempo l’uomo con cui è stata fotografata insieme in un ristorante:

“Voglio dare un contro gossip…Oggi è uscita la notizia che è fidanzata…Voglio smentire categoricamente…”

Arianna David non ha dubbi e lo rivela a Barbara d’Urso: “Mercedesz Henger non è fidanzata”

L’opinionista di Pomeriggio Cinque ha poi spiegato che le foto uscite stamattina della ragazza insieme a quell’ipotetico fidanzato non sarebbero recenti, ma anzi risalirebbero a Natale. Successivamente la donna, che ha espresso la sua opinione su Barbara d’Urso e Federica Panicucci, ha anche dichiarato che loro hanno avuto un flirt, ma ormai è acqua passata:

“Lo voglio mettere in chiaro in questa sede…E’ una cosa che sta girando tantissimo…Lei è single…”

La conduttrice non ha esitato a dire di non essere a conoscenza di questo gossip sulla naufraga: “Io non ne sapevo nulla..”

Vladimir Luxuria difende la naufraga: “Queste cose mi fanno arrabbiare molto”

Barbara d’Urso ha poi chiesto all’altra opinionista di dire la sua su tutte le polemiche scoppiate su social per il fatto che Mercedesz Henger abbia accettato di partecipare a L’Isola dei Famosi, nonostante sua madre abbia avuto un grave incidente stradale. E l’ospite, con estrema schiettezza, ha subito preso le parti della naufraga asserendo:

“Queste cose mi fanno arrabbiare molto…Lei non voleva più partecipare…E’ stata Eva a convincerla…L’ha rassicurata e l’ha pregata…”

L’opinionista ha poi fatto presente che ieri sera la concorrente, prima di fare la sua nomination, ha chiesto subito di sua mamma dimostrando di essere molto preoccupata: “E’ stata la prima cosa che ha chiesto…Voleva sapere come stesse…” Quest’ultima ha poi dichiarato di non capire come certa gente possa essere così cattiva.