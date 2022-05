Pomeriggio 5, Vladimir Luxuria al veleno su Laura Maddaloni: “Fa vittimismo”

L’opinionista dopo la sfuriata di una concorrente sottolinea: “Non ho alcun pregiudizio”

Nella nuova puntata del programma pomeridiano di Barbara d’Urso, non si poteva non parlare di quello che è accaduto ieri sera all’Isola dei Famosi, ma soprattutto della sfuriata che Laura Maddaloni ha avuto dopo aver interpretato in maniera sbagliata una domanda fatta da Vladimir Luxuria. Quest’ultima ha criticato l’atteggiamento della judoka:

“Quando c’è stato il collegamento ho sentito Alvin dire qua non si accettano minacce, quindi ho detto cosa sono queste minacce, avevo capito che era stato Clemente a essere minacciato. Se qualcuno pensa di intimidirmi o frenarmi facendo del falso vittimismo. Non ho alcun pregiudizio nei confronti di nessuno. Se una dice sei accanita contro di me fa vittimismo”.

La judoka ha barato in una prova? Ex naufraga: “E’ rimasta in ginocchio più di una volta”

Oggi a Pomeriggio 5, Vladimir Luxuria ha commentato lo sfogo che ha avuto Laura Maddaloni ieri sera arrivando addirittura a dire di voler abbandonare il programma, dopo un suo intervento. A prendere le difese della judoka e del marito che è rimasto senza parole, ci ha pensato l’amico Lino: “Rispetto il tuo pensiero, sei una persona meravigliosa ma lei non fa vittimismo, non è una vittima, è una campionessa, loro sono capitani da spogliatoio e aiutano il prossimo, non hanno bisogno di fare vittimismo, sono solo stressati da una serie di attacchi”. La replica dell’opinionista è stata: “Purtroppo devo contraddirti, quello che fanno prima dell’Isola dei Famosi non ci metto merito in questo, se una minaccia di ritirarsi solo perchè ho chiesto da dove partono le minacce non ci sto, l’unica gara che ha vinto ha barato e si è anche arrabbiata”. La conduttrice ha elogiato la naufraga, dopo aver sottolineato di non aver visto che è stata sleale in una prova: “Però scusa stiamo parlando di una campionessa”. A questo punto l’opinionista ha spiegato nel dettaglio quale sbaglio ha fatto la judoka: “Bisognava strisciare senza usare le gambe, lei ha fatto il percorso in ginocchio”. A dire la sua ci ha pensato anche l’ex naufraga Valentina Persia: “Si tratta del serpente honduregno, bisogna strisciare e portare la palla soltanto con la testa, più di una volta è rimasta in ginocchio“.

Nicolas ha accusato Clemente. Vladimir Luxuria dalla parte dell’attore: “Espressione forte”

L’opinionista sempre ai microfoni del programma condotto da Barbara d’Urso oltre a rincarare la dose sulla judoka, ha detto la sua sulle parole grosse volate ieri sera tra il pugile napoletano e l’attore famoso soprattutto per essere stato il protagonista del film Notte prima degli esami: “E’ una che incendia, è una furia tremenda. Nicolas ha detto che Clemente aveva fatto un gestaccio, ti faccio un c*l* così, è un’espressione forte“.