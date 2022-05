Raimondo Todaro ci sarà nella prossima edizione di Amici? “Questo percorso…”

Il professore di Amici rompe il silenzio dopo la finale: “Stanchi ma felici”

Si è conclusa anche l’edizione numero 21 di Amici con la vincita di Luigi Strangis. Anche Raimondo Todaro però può ritenersi fortunato perché ha avuto un’allieva arrivata in finale, Serena Carella, che ha ricevuto la standing ovation della sala stampa. La ballerina, inoltre, ha vinto il Premio Tim, del valore di 30 mila euro, e una borsa di studio di un anno a New York in una delle scuole di danza più importanti del mondo. L’arrivo di Raimondo Todaro ad Amici è andato alla grande e pubblico e allievi l’hanno molto apprezzato. In molti si stanno già chiedendo se il coreografo e ballerino ci sarà anche nella prossima edizione. Al momento non è dato saperlo. Raimondo però ha rotto il silenzio su Instagram scrivendo:

“Siamo arrivati alla fine di questo lungo percorso, stanchi ma felici. Grazie a tutti voi che ci avete seguito con tanta passione per 8 mesi”.

Raimondo Todaro festeggia la sua allieva: “Dall’altra parte del mondo hanno notato il tuo talento”

Uno spazio sui suoi social il professore di latino americano l’ha riservato alla sua allieva Serena Carella che è stata con lui fin dal primo giorno dell’anno accademico. Il percorso della ballerina ad Amici non è stato per niente facile. I continui attacchi di Alessandra Celentano, rivolti anche al fisico, hanno messo spesso a dura prova l’allieva. Quest’ultima però non si è mai arresa e il suo impegno le è tornato indietro. Infatti Serena ha ricevuto una proposta incredibile e volerà a New York. Sul suo Instagram Raimondo ha scritto che Serena si è meritata tutto. Poi ha aggiunto:

“Mi fa piacere che anche dall’altra parte del mondo hanno notato il tuo talento e le tue potenzialità”.

Tutti i ringraziamenti del professore di Amici: menzione speciale alla conduttrice

Infine Raimondo Todaro ha fatto tanti ringraziamenti particolari. Dalle sarte alle truccatrici, dai professionisti agli autori, dai tecnici alle signore delle pulizie. Non è mancato poi un grazie a tutti i colleghi (nonostante le litigate furiose con Alessandra Celentano). Todaro ha poi nominato tutti i suoi allievi: Christian, Nunzio e Mattia (che a settembre tornerà nella scuola dopo l’infortunio). E per concludere Raimondo si è rivolto a Maria De Filippi alla quale ha scritto: