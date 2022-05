Raoul Bova svela un segreto su Don Matteo: “Non l’ho mai detto a nessuno”

La verità su Don Matteo e il “segreto confessionale” dell’attore

Grande esordio giovedì sera per l’arrivo di Raoul Bova in Don Matteo 13, dopo l’uscita di scena di Terence Hill. Un’uscita di scena che alla fine della quarta puntata è stata avvolta nel mistero sulle sorti dello storico parroco della fortunata fiction di Rai 1. Tutto però è già stato svelato, o almeno sembra, nella quinta puntata. Don Matteo è andato via in fretta e furia, e in gran segreto, per dirigersi in Africa dove un suo collega parroco è stato rapito. E lui, proprio Don Matteo, sembra l’unico in grado di trattare con i rapitori. L’unico a sapere il segreto era Don Massimo! Ma davvero nella realtà Raoul è stato in grado di mantenere il segreto con tutti, perfino con la compagna Rocio? Intervistato dal quotidiano Il Giornale l’attore dice:

“Non l’ho rivelato a nessuno. E’ un segreto confessionale”.

Terence Hill tornerà nella fiction? Raoul Bova: “La speranza è alla base della fede”

L’entrata di Raoul Bova nella fiction di Rai 1 è avvenuto in punta di piedi e con rispetto verso il protagonista. La paura di risultare fuori luogo c’era ma le cose si sono sistemate quando proprio Terence Hill ha dato l’ok a Raoul Bova. Ma davvero Terence non tornerà più in Don Matteo oppure più avanti ci sarà l’ennesimo colpo di scena? Il problema principale riguardava i troppi mesi di set che l’attore faticava ormai a reggere. Nel corso dell’intervista Raoul ammette di comprendere il collega ma allo stesso tempo anche le scelte della produzione. Infatti Terence aveva chiesto di fare la serie con puntate ridotte, ma a causa dei costi era impossibile.

“Non è detto che gli sceneggiatori non trovino soluzioni alternative che vadano bene a Terence. Io ne sono all’oscuro, ma la speranza è alla base della fede”.

conclude Raoul.

Raoul Bova pronto per nuovi progetti: tutte le novità

Mentre si gode il successo di Don Matteo, festeggiato con Nino Frassica, Raoul Bova è già pronto a tornare al lavoro. “Tornerò sul set di Buongiorno mamma” anticipa l’attore. Per lui, inoltre, c’è un’avventura tutta nuova. Raoul Bova sarà una delle due voci protagoniste del nuovo film Disney “Cip e Ciop agenti speciali” insieme a Giampaolo Morelli.