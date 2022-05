Raoul Bova, fa paura il successo di Don Matteo? La scelta di Mediaset

Raoul Bova raddoppia e torna su Canale5 con Giustizia per tutti: la mossa di casa Mediaset

Tornerà di nuovo questa sera su Rai1 nella sesta puntata di Don Matteo l’attore romano, dopo il debutto di giovedì scorso e il passaggio di testimone con Terence Hill. Don Massimo dovrà vedersela ancora con la diffidenza dei parrocchiani e in particolare del Maresciallo Cecchini. Per il marito di Rocio Munoz Morales però questo è un momento d’oro: oltre ad essere protagonista della seri tv della prima rete infatti mercoledì 18 maggio debutterà con la nuova fiction di Canale5 Giustizia per tutti. La serie tv in sei puntate lo vedrà nei panni di un fotografo vittima di un errore giudiziario. Non tutti sanno però la la serie era pronta da tempo, la scelta di Mediaset, stando a quanto riportato sul numero in uscita del settimanale Oggi è stata quella di trasmetterla in concomitanza con l’arrivo di Don Massimo nella serie della Lux Vide. Insomma, una scelta che a molti è sembrata strategica.



Fiction Giustizia per tutti slittata per due anni: il rammarico dell’attore protagonista

“La fiction, rimasta in stand by per quasi due è causa di una punta di dispiacere per Raoul Bova“, riporta la rivista su citata in cui si sottolinea che per una strana coincidenza la serie di Canale5 andrà in onda di pari passo con le ultime puntate di Don Matteo 13, quelle in cui compare proprio l’attore romano come protagonista al posto di Terence Hill. Ma non è tutto perchè sulla nota rivista si apre anche un quesito: “Troppa esposizione per Bova?”. Quel che è certo è che il pubblico adora l’attore romano, che ieri ha lanciato un’anticipazione dalla Bortone, e l’ha premiato con ottimi ascolti nella scorsa puntata della serie di Rai1, che ha toccato il 31,5% di share. Non è escluso che anche la nuova fiction di Canale5, sfruttando la scia della serie della Lux Vide, sarà un successo.

Raoul Bova torna a recitare con la compagna: ecco chi interpreterà nella nuova serie tv di Canale5

Intanto a partire dal 18 maggio il protagonista di Don Matteo vestirà i panni di Roberto Beltrani nella nuova fiction di Canale5. L’attore romano verrà accusato della morte della moglie e, dopo aver scontato la sua pena, uscirà dal carcere cambiato. Con una laurea in giurisprudenza, conseguita dietro le sbarre, inizierà a lavorare come legale per l’ex socia e amica della moglie defunta, Victoria Bonetti (Rocio Munoz Morales), e a quel punto inizierà a indagare per capire chi ha ucciso la moglie e riabilitare la sua reputazione.