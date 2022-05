Raoul Bova, sorpresa in Don Matteo: “Farò i conti con una nuova difficoltà”

Don Matteo, il nuovo protagonista annuncia una novità sulla trama

Stasera arriva il secondo appuntamento per Raoul Bova in Don Matteo. L’affermato e bravissimo attore, dopo il debutto più che positivo di giovedì scorso è pronto a portare nel vivo i telespettatori in questa seconda parte di tredicesima stagione. Cosa accadrà al personaggio di Don Massimo dopo aver ereditato il posto di Don Matteo? A rompere il silenzio e svelare qualche curiosità è stato proprio il nuovo attore del cast, che tramite un post pubblicato su Instagram ha spiegato cosa attenderà il nuovo parroco di Sant’Eufemia, che intanto tenterà di ingraziarsi gli abitanti di Spoleto e gli amici storici del parroco interpretato da Terence Hill:

Don Massimo è un prete moderno che dovrà fare i conti non solo con le difficoltà degli altri, ma soprattutto con le sue. Un uomo che pensava che la vita da sacerdote sarebbe stata solitaria, senza famiglia

Raoul Bova ammette: “Scoprirò di avere una famiglia”

Raccogliere il testimone lasciato da Don Matteo non sarà per niente facile per Don Massimo, visto che il nuovo parroco faticherà più di quanto avrebbe potuto immaginare in queste primi passi mossi a Spoleto. Raoul Bova, il cui debutto ha fatto schizzare gli ascolti della fiction con il debutto di giovedì scorso, è atteso da un percorso molto importante nella fiction, con il suo personaggio che inizialmente si scontrerà con i malumori derivanti dalla scomparsa di Terence Hill, ma piano piano entrerà nel cuore di tutti, come ha lasciato comprendere tramite un post: “Don Massimo scoprirà di avere una famiglia ancora più grande, la grande famiglia di don Matteo!”

Tutti contro Raoul Bova: arriva la petizione per il suo addio

Se il finale della scorsa puntata sembrava un po’ aver avvicinato Don Massimo alla stima e alla fiducia degli spoletini, stasera scopriremo che le cose non stanno realmente così. Infatti il personaggio di Raoul Bova si ritroverà addirittura a fare i conti con una petizione per farlo andare via e lasciare il nuovo ruolo da parroco e successore di Don Matteo. Si prospetta una puntata ricca di emozioni e colpi di scena!