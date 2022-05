Roberto Farnesi a cuore aperto sulla figlia: “Lo confesso senza vergogna”

Il paradiso delle signore, l’attore toscano confessa: “La nascita di mia figlia mi ha rimbambito”

Roberto Farnesi insieme a tutti gli altri attori del cast si gode il successo dell’ultima stagione della soap di Rai1 che si è chiusa con degli ascolti record. Ma per lui è un periodo d’oro soprattutto dal punto di vista privata, infatti poco più di 5 mesi fa è diventato papà per la prima volta con la nascita della piccola Mia, nata dalla relazione con Lucya Belcastro. E che l’arrivo della piccola abbia stravolto tutta la famiglia lo ha confessato l’attore stesso in una lunga intervista concessa a NuovoTv dove a cuore aperto ha ammesso:

“Lo dico senza vergogna, sono rimbambito. A 52 anni mi sono innamorato perdutamente, seriamente e per sempre. Mia è l’unico, vero grande amore della mia vita. Ha modificato le mie giornate.”

Roberto Farnesi e le preoccupazioni per la figlia Mia: “Sono ansioso da morire”

L’attore che da quattro stagioni impersona Umberto Guarnieri ne Il paradiso delle signore durante l’intervista non solo ha ammesso che l’arrivo della figlia gli ha stravolto, in meglio, la vita 8non solo a lui ma anche alla madre e le sorelle che definisce ‘impazzite’) ma anche aggiunto che una tale grande gioia porta con se anche ansie e preoccupazioni per qualsiasi eventuale pericolo. Nello specifico Farnesi ha confessato:

“Sono ansioso da morire. Vivo nella paura che possa capitare qualcosa a Mia o alla sua mamma. Ogni notte mi sveglio e mi alzo diverse volte per controllare che tutto sia a posto.”

Aggiungendo che molto probabilmente a causa dell’età ha perso l’incoscienza di un tempo diventando più ansioso e riflessivo.

L’attore de Il paradiso delle signore sulla paternità a 52 anni: “Successo quando era giusto”

Roberto Farnesi è diventato padre per la prima volta a 52 ma non è assolutamente pentito per questo: “È successo quando era giusto che fosse, con la donna che è la madre migliore al mondo. Lucya è meravigliosa, lei e Mia vivono in simbiosi.” Sempre durante l’intervista inoltre l’attore ho fornito delle anticipazioni sulla soap e su cosa succederà a Flora e Umberto nella prossima stagione che andrà in onda a settembre.