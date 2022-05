Rocio Munoz Morales, altro figlio con Raoul Bova? “Sinceramente adesso…”

L’attrice parla di una possibile nuova gravidanza: “Ora mi sento appagata ma mai dire mai”

Da qualche giorno la bellissima attrice spagnola Rocio Munoz Morales è approdata nuovamente sul piccolo schermo, dove interpreta al fianco del suo Raoul Bova un’avvocatessa nella fiction Giustizia per tutti. Intervistata dal magazine Tustyle, l’artista ha parlato a tutto campo, da questa esperienza professionale fino ad arrivare a temi più familiari e personali, come una possibile nuova gravidanza. Al momento non è la priorità per la coppia formata da Rocio e Bova, che hanno già 4 figli, ma in futuro nessuna pista è da escludere, visto che le carte in tavola potrebbero cambiare:

Sinceramente ora mi sento appagata. Mai dire mai nella vita però, ma la maternità non è una mia priorità in questo momento. Quando guardo le mie bimbe mi rendo conto che per me c’è un prima e un dopo

ha confessato l’attrice.

Rocio Munoz Morales ammette: “Ecco come è stato recitare con Raoul Bova”

Dopo diversi anni i due attori sono tornati a recitare l’una al fianco dell’altro. Rocio e Raoul Bova hanno infatti girato insieme, ma non troppo, la nuova fiction di Canale Cinque Giustizia per tutti, che ha fatto il suo esordio sul piccolo schermo proprio nei giorni scorsi. Sempre nel corso dell’intervista rilasciata a Tustyle la spagnola ha rivelato come è stato tornare a lavorare con il suo compagno di vita e padre dei suoi figli: “Cerchiamo di tenere separati lavoro e vita privata io e Raoul. Proviamo a rispettarci, a casa ognuno studiava per conto suo” – ha spiegato la bellissima attrice e modella – .

Rocio Munoz Morales presenta il personaggio: “E’ diversa da me”

Nella fiction Giustizia per tutti, in cui Rocio ha girato una scena destabilizzante come da lei stessa affermato, ha vestito i panni dell’avvocatessa Victoria. Una donna che presenta poche caratteristiche in comune con la compagna di Raoul Bova, che parlando a Tustyle l’ha così descritta: “Victoria è molto diversa da me, apparentemente è molto fredda io invece sono emotiva” – ha spiegato la Morales al magazine – . Un personaggio che sembra avere molto da dire e che i fan stanno osservando con grande curiosità.