Roger Balduino è finito in ospedale: il ritiro dall’Isola dei Famosi è vicino?

L’Isola dei Famosi: il naufrago si è fatto male al piede ed è finito in ospedale

La puntata di ieri sera del reality show è stata particolarmente complicata per Roger Balduino. Difatti quest’ultimo ha anche pianto in diretta perché si è fatto male alla caviglia. Il dolore è stato talmente forte che il naufrago di origini brasiliane è stato anche portato in ospedale d’urgenza, come ha annunciato Ilary Blasi sul finire della puntata, visto che è rimasta solo Pamela Petrarolo su Playa Sgamadissima. Ovviamente i telespettatori si sono molto preoccupati sui social e sperano che il ragazzo possa rimettersi al più presto e tornare in gioco, visto che ieri è anche riuscito a vincere il televoto.

Roger Balduino vicino al ritiro dal reality show? L’ipotesi serpeggia sul web

Il portale Biccy.it ha anche fatto notare una cosa molto importante sul televoto di ieri. Difatti il sito di gossip ha ricordato ai propri lettori che ieri sera ci sarebbero dovute essere ben due eliminazioni, ma invece in corso d’opera le regole sono cambiate: alla fine è stato Marco Maccarini l’unico naufrago ad essere stato eliminato dall’Isola dei Famosi e a tornarsene in Italia. Cosa sarà successo? Secondo il sito web, ma anche tanti altri telespettatori sui social, le condizioni di salute del naufrago brasiliano, il quale venerdì scorso è finito su Playa Sgamadissima, sarebbero talmente precarie da dare per scontato il suo ritiro:

“La decisione di far tornare in Italia un unico concorrente potrebbe essere stata presa in seguito ad un controllo medico, dato che il modello brasiliano si è fatto male…”

Potrebbe andare davvero così?

Anticipazioni Isola dei Famosi: quale sarà il destino del naufrago?

Ovviamente sono in tanti a credere che nelle prossime puntate del daytime del reality show verrà fatta luce sullo stato di salute di Roger Balduino, che ieri è sembrato essere davvero molto provato, tanto che anche la stessa Vladimir Luxuria l’ha fatto notare ieri sera in puntata prima che alla fine venisse portato urgentemente in ospedale.Tutti, al di là del gioco, sperano che non abbia riportato niente di grave alla caviglia e che possa continuare la sua avventura. Già nella puntata di oggi del daytime Alvin darà importanti aggiornamenti su tutta questa faccenda?