Serena Bortone in lacrime ad Oggi è un altro giorno: grave lutto per Samuel Peron

Scritto da Liliana Morreale , il Maggio 13, 2022 , in Personaggi Tv

Oggi è un altro giorno, la conduttrice annuncia in lacrime: “È morta la mamma di Samuel Peron”

Serena Bortone ha chiuso la puntata di oggi del suo programma sfiorando il pianto a cause di un grave lutto che ha colpito un volto noto e amato di Rai1, Samuel Peron per la morte della madre Giovanna. La conduttrice, con la voce rotta, ha avuto il difficile compito di spiegare i motivi dell’assenza del ballerino di Ballando con le stelle nel talk considerando che è uno dei cosiddetti affetti stabili insieme a Jessica Morlacchi, Romina Carrisi, Massimo Cannoletta, Memo Remigi ed altri.

“Salutando con un affetto e un abbraccio fortissimo Samuel Peron. La mamma non è stata bene in queste settimane e purtroppo è scomparsa ieri”

ha annunciato commossa la conduttrice.

Lutto per Samuel Peron, Serena Bortone annuncia la morte della madre: “Donna formidabile”

La conduttrice di Oggi è un altro giorno nell’annunciate la morte della mamma del professionista di Ballando con le stelle non ha fornito altre informazioni o i motivi della causa del decesso, ha parlato solo genericamente di problemi di salute. Tuttavia al contrario ha voluto soffermarsi su che tipo di persona sia stata la signore Gianna per aver cresciuto così bene un ragazzo come il ballerino:

“Io voglio dire una cosa a mamma Gianna: devi essere stata una donna veramente formidabile per aver cresciuto un figlio così per bene, brillante e gentile come Samuel.”

Ed alla fine commossa ha ammesso: “Un abbraccio a lui e a tutta la famiglia.”

Serena Bortone chiude il programma con il grave lutto del ballerino: oggi puntata movimentata

La puntata di Oggi è un altro giorno di questo pomeriggio è stata parecchio movimentata. Si è aperta con il caos durante un collegamento ed dopo varie interviste, tra cui una lunga ed emozionante al cantante Ron, si è conclusa con le lacrime della conduttrice per la morte della mamma di Samuel Peron. Il ballerino, tra l’altro, oltre ad essere tra gli ospiti fissi del salotto di Rai1 in autunno tornerà nello show di Milly Carlucci anche se ancora non è certo chi sarà la concorrente a lui affiancata.