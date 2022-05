Sei sorelle: trama, location, quante puntate, chi sono le donne protagoniste

Spoiler nuova soap di Rai1: chi sono le protagoniste Adela, Francisca, Blanca, Diana, Celia, Elisa

Lunedì 30 maggio le repliche de Il paradiso delle signore lasceranno il posto alla nuova soap di Rai1 Sei Sorelle che vede appunto protagoniste le donne della famiglia Silva nella Madrid del 1913. Al centro della trama sin dalla prima puntata ci sarà Diana, attratta dall’affascinante Salvador ma allo stesso tempo ne sarà spaventata per via della sua fama di sciupafemmine, dall’altra parte poi, Blanca sarà promessa sposa a Rodolfo ma segretamente desiderata dal fratello di lui, Cristobal. Tutt’altri sentimenti, invece, proverà Adela affranta e addolorata per la prematura morte del marito. L’elenco continua con Francisca, piena di talento musicale, che cercherà di trasformare in carriera e che sarà segretamente attratta dal suo maestro Luis e Celia avrà come unico obbiettivo quello di studiare alla prestigiosa università della Sorbona a chiudere il quadro c’è la più piccola, Elisa.

Sei Sorelle, anticipazioni trama della nuova soap di Rai1: una morte improvvisa e un segreto

La trama della nuova soap di Rai1 ruota attorno alle sorelle Silva e tutto avrà inizio con una morte sconvolgente e inaspettata, quella del padre Fernando. Le giovani, già orfane di madre, si ritroveranno a prendere una drastica decisione, quella di non divulgare la notizia della morte del padre per non perdere l’azienda ed evitare che finisca nelle mani dello spietato zio Ricardo. Le insidie e i pericoli, tuttavia, sono dietro l’angolo perché oltre ad arginare i sospetti di Ricardo dovranno fare i conti con la società fortemente maschilista dell’epoca: Insomma, la nuova soap spagnola che trae il nome dell’originale Seis Hermanas racconta una storia anche di emancipazione femminile nella Spagna dei primi decenni del secolo scorso.

Tutto sulla nuova soap di Rai1: location, cast e quante puntate sono

Dalle anticipazioni su Sei Sorelle si scopre che non mancheranno intrighi e colpi di scena. La nuova soap di Rai1 vede nel cast nei panni delle protagoniste ci sono le attrice Celia Freijeiro (Adela), Mariona Tena (Blanca), Marta Larralde (Diana), Candela Serrat (Celia), María Castro (Francisca) e Carla Díaz (Elisa). Accanto a loro ci sono poi Alex Gadea (Cristobal), l’ex Tristan de Il Segreto, Alex Adrover (Salvador) Kiti Manver (Dona Dolores) e Emilio Gutierrez Caba (Don Fernando). La serie costa di 489 episodi ed è ambientata nella Spagna dei primi del novecento.