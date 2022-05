Sei Sorelle, anticipazioni nuova soap di Rai1: una morte stravolge tutti

Anticipazioni nuova soap di Rai1: morte improvvisa sconvolge tutti

Gli spoiler sulla prima settimana di Sei Sorelle (30 maggio-3 giugno) svelano come ha inizio la nuova soap di Rai1. Tutto inizia con un evento lieto, la festa di fidanzamento di una delle sei figlie di Don Ferdinando, Blanca con il rampollo della famiglia dei Loygorri. Ma l’allegria ed il clima di festa durerà molto poco perché si assisterà all’inaspettata morte di Don Ferdinando che getterà nello sconforto le figlie. L’evento tragico e inaspettato spingerà Adela, Blanca, Diana, Celia, Francisca ed Elisa a prendere le redini dell’azienda tessile. Ma ciò non avverrà alla luce del sole. Siamo infatti nella Madrid del 1915 e le donne non hanno pari diritti e dignità degli uomini e per questo mentiranno. Ma i colpi di scena sono solo all’inizio perché ha mettere a loro i bastoni tra le ruote ci sarà il perfido zio Don Ricardo.

Sei Sorelle anticipazioni, trama delle prossime puntate: Francisca e Celia fanno un’importante scelta

Dalle anticipazioni sulle prossime puntate della soap di Rai1 si scopre che le sorelle Silva dovranno fare i conti con una grave crisi economica della loro azienda. In fabbrica le condizioni generali peggioreranno. L’atmosfera diventerà ogni giorno più difficile da sostenere. Gli operai si sentiranno abbandonati a sé stessi ed i loro malumore crescerà ogni giorno di più. Per far fronte alle disastrate condizioni in cui versa l’azienda tessile Francisca e Celia prenderanno due importanti e difficili decisioni. La prima, accetterà cantare presso il cabaret dei genitori di Gabriel, mentre la seconda andrà a lavorare in fabbrica come operaia. Nel frattempo Don Ricardo continuerà il suo piano per ottenere l’azienda e per farlo utilizzerà l’operaio Jesus.

Nuova soap spagnola di Rai1, quando andrà in onda: orario e giorno

È tutto pronto dunque per l’arrivo della nuova soap spagnola Sei Sorelle che andrà in onda a partire dal 30 maggio 2022 con due episodi/ prologo e poi dal 1 giugno con le puntate vere e proprie. L’orario della messa in onda è le 16.00 su Rai1 prenderà quindi il posto delle repliche de Il paradiso delle signore. Nel cast ad impersonare le protagonisti ci sono Celia Freijeiro, Mariona Tena, Marta Larralde, Candela Serrat, María Castro, Carla Díaz.