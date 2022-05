Sei sorelle, protagonista l’ex Tristan: “Il Segreto? L’ho lasciato perché…”

Alex Gadea (Tristan ne Il Segreto) rompe il silenzio sull’addio: “Si stava esaurendo l’interesse”

Debutterà sul piccolo schermo tra pochi giorni, la nuova soap di Rai1, Sei Sorelle, e tra i protagonisti c’è anche l’attore spagnolo che per due stagioni ha conquistato il pubblico italiano nei panni del protagoniste de Il Segreto. La soap nata in Spagna è andata in onda su Canale 5 dal 2013 al 2021 e nelle prime stagioni il centro della trama ruota attorno all’amore romantico e contrastato tra Tristan e Pepa. L’attore, tuttavia, dopo tre stagioni ha deciso di lasciarla e, stando alle dichiarazioni riportate su DiPiùTv, ha spiegato i motivi dell’addio:

“L’ho fatto per non accontentarmi. Ho sentito che il mio interesse come attore si stava esaurendo. Non mi pento della decisione ed ho ottimi ricordi. Credo che si sia formato un validissimo gruppo umano e professionale.”

Sei Sorelle, l’attore anticipa: “Per Cristobal Blanca è un amore impossibile”

Adesso, Alex Gadea smessi i panni di Tristan sarà Cristobal Loygorri in Sei Sorelle. Il suo è un personaggio che appartiene all’alta borghesia, è un medico di saldi principi che cerca di opporsi al conservatorismo di quegli anni e difende la parità tra i generi. L’attore, sempre in base alle dichiarazioni del settimanale su citato, ha anticipato:

“Una delle sorelle è il suo amore impossibile. Blanca si fidanza con Rodolfo in tenera età ma mano che cresce inizia ad interessarsi a Cristobal”

e poi ancora ha aggiunto: “Ciò che prova è abbastanza forte da far si che, a un certo punto, la situazione esploda.” Insomma il giovane è segretamente innamorato di una delle sorelle Silva che però è promessa sposa al fratello ma ad un certo punto il loro sentimento esploderà creando scompiglio nelle trame.

Anticipazioni Sei Sorelle: spoiler sulla trama della nuova soap di Rai1

La nuova soap spagnola andrà in onda su Rai1 a partire da lunedì 30 maggio. Per quanto riguarda la trama, dalle anticipazioni si scopre che le sorelle Silva verranno sconvolte dalla morte improvvisa del padre e si ritroveranno, nella Madrid del 1915 a gestire l’azienda tessile di famiglia in una società maschilista e patriarcale che non tutela in alcun modo le donne. La soap racconterà le conquiste, le illusioni e le speranze delle Silva alla ricerca della loro autonomia e indipendenza.