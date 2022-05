Selvaggia Lucarelli provata: “Meritavi una vita più lunga”. Addio al suo…

La giurata di Ballando con le stelle affranta per la morte del suo cane: “Sarai nelle cose che ti piacevano”

La giornalista ha dovuto dire addio al suo amato cane Godzilla che si è spento nelle scorse ore. Chi la segue sui social sa che spesso condivide con i suoi follower parte della sua vita privata come l’amore per gli animali in genere e soprattutto quello per due gatti Evangelion e Coraggio e, appunto, il cane Godzilla che negli ultimi tempi stava visibilmente male. Selvaggia Lucarelli affranta per la morte del suo cane, ha ammesso:

“Sarai in ogni paperella, pan di stelle, pizza margherita che vedrò e per cui andavi pazzo. Sarai nelle cose che ti piacevano e nelle cose che hai rincorso, nei piccioni, negli uccellini, nelle libellule dell’ultima estate insieme.”

Selvaggia Lucarelli e il doloroso addio al suo Godzilla: “Meritavi una vita più lunga”

Nel suo lungo post di addio e saluto al suo amato cane, la giurata di Ballando con le stelle (di recente ospite a Tv Talk) ha aggiunto affranta:

“Meritavi una vita più lunga, meritavi una vita più facile, ma ti giuro piccoletto, ci siamo impegnati perché potesse essere davvero vita fino all’ultimo.”

E poi ancora ha concluso:

“Sarai sempre il nostro cane, non ti dimenticheremo mai. E vedi se finalmente ti riesce di catturare una libellula, sarebbe anche ora. Ti amo.”

Godzilla era un cane di razza Cavalier King, parte integrante ormai della famiglia della Lucarelli, tanto che la stessa lo ha definito l’amico dell’adolescenza del figlio Leon e la creatura più amata del compagno Lorenzo Biagiarelli.

Lutto per la giornalista e la sua famiglia: è morto il suo cane Godzilla

Il post integrale di Selvaggia Lucarelli che saluta per sempre il suo Godzilla è visibile sul suo profilo Instagram, insieme a molte tenere foto. Nell’ultimo anno il cane aveva avuto diversi problemi di salute, che lo avevano anche costretto al ricovero in clinica, ma era sempre tornato a casa dalla giornalista anche se di recente è apparso visibilmente provato e zoppicante ma sempre determinato e caparbio ad andare avanti. Adesso invece non ce l’ha fatta e chi ama gli animali o ha degli animali domestici può capire il dolore della giornalista e della sua famiglia.