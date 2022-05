Tv Talk, ospiti del 21 maggio: arrivano Mara Venier e Selvaggia Lucarelli

Mara Venier tra gli ospiti del talk del 21 maggio: anticipazioni sulla puntata di sabato

Massimo Bernardini è pronto ad accogliere, come sempre, un ricco parterre di ospiti nel suo talk nella puntata di sabato 21 maggio. Innanzitutto tra gli ospiti più attesi c’è la conduttrice di Domenica In. La conduttrice veneta, impegnata non solo con il suo talk domenicale ma presto anche in una prima serata, si dividerà nel weekend tra il salotto di pomeridiano di Rai3 e quello serale perché sarà tra gli ospiti anche di Fabio Fazio a Che tempo che fa. Insomma fine settimana impegnativo per la ‘zia Mara’ che nella trasmissione di Rai3 concederà una lunga intervista parlando della sua carriera e dei suoi prossimi progetti televisivi rispondendo alle domande degli analisti.

Ospiti di Tv Talk puntata del 21 maggio: Selvaggia Lucarelli tra i protagonisti

L’elenco degli ospiti di Tv Talk del 21 maggio continua con altri protagonisti. Da Massimo Bernardini ci sarà non solo Mara Venier ma anche la giornalista firma di Domani e giurata a Ballando con le stelle. La Lucarelli dirà la sua su programmi e personaggi televisivi. E poi ancora spazio per l’attrice comica Barbara Foria tra i protagonisti di Questa è casa mia! insieme tra gli altri a Stefania Orlando e Tommaso Zorzi. Nel salotto di Rai3 interverrà anche il giornalista Andrea Scanzi ed il comico Saverio Raimondo. Invece per quanto riguarda gli opinionisti accanto al conduttore e gli analisti ci saranno anche i giornalisti Luca Dondoni, Maria Volpe, Marta Cagnola e Claudia Rossi.

Anticipazioni prossima puntata del programma di Rai3: di cosa si parlerà da Massimo Bernardini

Elencati tutti gli ospiti e gli opinionisti che interverranno nella puntata di sabato 21 maggio di Tv Talk si passa agli argomenti che verranno affrontati in trasmissione. Si parlerà delle fiction andate in onda questa settimana come A muso duro, Don Matteo e Giustizia per tutti, poi si passerà ai reality come Isola dei famosi e The Band di Carlo Conti nonché delle varie trasmissioni degli ospiti. L’appuntamento con una nuova puntata del talk di approfondimento televisivo è per domani sempre a partire dalle 15.00 in punto su Rai3.