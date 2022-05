Servant of the people torna su La7 a un passo dal finale: anticipazioni 9 maggio

Serie tv Zelensky, anticipazioni episodi in onda il 9 maggio su La7: il popolo contro Vasiliy

La programmazione italiana di Servant of the people, serie tv che nel 2015 portò al grande successo l’attuale presidente ucraino, proseguirà regolarmente lunedì 9 maggio. A differenza di quanto accaduto finora, tuttavia, saranno ben cinque gli episodi che terranno compagnia al pubblico. In particolare, la serata si aprirà alle 21:15 e mostrerà il premier in grande difficoltà. Dopo l’aumento dell’età pensionabile e l’incremento delle tasse sugli alcolici, l’uomo affronterà una forte opposizione da parte del popolo ucraino. I cittadini, infatti, organizzeranno una serie di proteste contro di lui. Allo stesso modo, anche la vita privata del protagonista andrà incontro ad un significativo cambiamento. Il presidente, infatti, si trasferirà segretamente nel suo ufficio dopo esser stato cacciato dalla sua famiglia.

Trama Servant of the people, penultima puntata: il protagonista diviso tra Anna e Dima

Proseguendo con le anticipazioni sulla serie tv di Zelensky scopriamo che i problemi per Vasiliy non finiranno qui. Il presidente, infatti, andrà su tutte le furie quando scoprirà che Yuriy Ivanovich e i suoi, per impedire al popolo di protestare, hanno creato una storia falsa su un presunto meteorite in rotta verso la Terra. Nel frattempo, Olha chiederà un po’ di tempo per se stessa. Spetterà, dunque, a Vasiliy il compito di prendersi cura del figlio. Con Anna sempre più motivata a sedurlo, tuttavia, il presidente sarà costretto a lasciare Dima con Tolik. Infine, nell’ultimo episodio in onda su La7 il 9 maggio Vasiliy festeggerà il suo centesimo giorno come Presidente. Per l’occasione, le tv locali organizzeranno un dibattito sui metodi utilizzati dall’uomo per combattere la corruzione in Ucraina.

Il finale andrà in onda il 16 maggio: la serie tv con Zelensky proseguirà con la seconda stagione?

Come parzialmente anticipato, la puntata di Servant of the people in onda lunedì prossimo sarà la penultima della prima stagione. Sarà solo una settimana dopo, ossia il 16 maggio, che La7 trasmetterà l’ultimo episodio, ossia il ventiquattresimo. Con ogni probabilità, tuttavia, la rete proseguirà con la messa in onda della seconda stagione, anche questa composta da 24 episodi, e poi con la terza e ultima che si compone, invece, di soli tre episodi.