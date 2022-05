Silvia Toffanin non trattiene le lacrime a Verissimo: “Situazione terribile”

La conduttrice di Verissimo in difficoltà con Andriy Shevchenko

Attimi difficili oggi per Silvia Toffanin durante la straziante intervista fatta ad Andriy Shevchenko, allenatore di calcio ucraino. La conduttrice ha accolto l’ospite in studio per parlare della guerra in Ucraina e del dramma che sta vivendo il suo popolo. Apparso fin da subito molto provato l’allenatore ha più volte trattenuto a stento le lacrime e spesso i silenzi e gli occhi lucidi hanno preso il posto delle parole. Anche la Toffanin ha dovuto fermarsi più volte, in preda alla commozione e al dolore per i racconti fatti da Andriy su quanto sta succedendo in Ucraina.

“So che questi mesi per noi sono forti ma per te lo sono ancora di più”

ha detto la conduttrice con un filo di voce. Poi, andando avanti con l’intervista, Silvia non ha più potuto trattenersi e con la voce rotta dal pianto ha detto: “Questa situazione è terribile”.

Andriy Shevchenko racconta il dramma del suo Paese a Verissimo: “Ogni giorno ci sono tanti attacchi”

Con non poca difficoltà Andriy Shevchenko ha raccontato come ha vissuto lo scoppio della guerra in Ucraina. I primi giorni sono stati i più difficili perchè né lui né la sua famiglia si aspettavano che davvero l’esercito russo potesse attaccare. Lì, in quel Paese dove Andriy ha tutti i ricordi più belli della sua vita, adesso tutto è sotterrato dalle macerie.

“Come puoi vivere ogni giorno quando stanno morendo bambini e persone civili? Ogni giorno ci sono tanti attacchi”

ha detto l’ospite a Silvia Toffanin con gli occhi colmi di dolore. La mamma e la sorella di Andriy vivevano lì, dove anche lui tornava spesso con i suoi quattro figli. In un primo momento non volevano lasciare la loro casa ma poi non hanno potuto fare altrimenti che raggiungere l’Italia.

Silvia Toffanin colpita dall’ospite: “Sei un esempio”

Proprio in merito alla guerra in Ucraina Silvia Toffanin ha spiegato che Andriy Shevchenko, uno tra gli ospiti di Verissimo di oggi, sta facendo molto in prima persona. Con un numero aperto proprio per aiutare i profughi ucraini, e l’aiuto del sindaco di Milano, Andriy Shevchenko ha messo in piedi una linea diretta per chi è in difficoltà. Inoltre lui stesso sta aspettando l’arrivo di due famiglie ucraine, donne e bambini, che accoglierà in casa sua.

“Questo ti fa tanto onore. Sei un uomo di cuore. Un campione nello sport ma anche nella vita”

ha detto Silvia Toffanin sotto l’applauso del pubblico.