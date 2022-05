Amadeus verso il sabato sera, arrivata la conferma dalla Rai: condurrà…

Arena tornerà in autunno: quest’anno lo show andrà in onda con una puntata in più

Si continua a lavorare per la preparazione dei programmi che vedremo nella prossima stagione tv, che partirà in autunno. Tra questi, come già annunciato da tempo, c’è Arena, lo show che Amadeus ha lanciato all’inizio della stagione che sta ormai per concludersi e che tornerà, appunto, con una nuova edizione, la quale vedrà un appuntamento in più e un decennio ‘extra’, diciamo così: visto il successo delle due puntate trasmesse a settembre 2021, la trasmissione occuperà dunque più spazio e ingloberà anche il decennio degli anni ’90. Da TvBlog oggi siamo venuti a conoscenza delle date nelle quali il programma molto probabilmente verrà collocato: le scopriamo nel secondo paragrafo.

Ecco le date nelle quali andrà in onda Arena 60 70 80 90

E’ previsto per sabato 17 settembre il ritorno del programma condotto da Amadeus, come ha annunciato stamani, appunto, il sito menzionato nel paragrafo precedente. Trattandosi di tre appuntamenti, la trasmissione dovrebbe andare in onda fino a sabato 1 ottobre, mentre dalla settimana successiva, quindi dall’8, la linea, salvo slittamenti, passerà alla nuova edizione di Ballando con le stelle che, a differenza degli anni scorsi, potrebbe iniziare attorno alle 22.00, quindi molto tardi, ma solo se il sabato ci saranno partite dei Mondiali di Calcio.

Amadeus e tutti gli impegni televisivi nella prossima stagione

Non solo Arena 60 70 80 90: da settembre il conduttore sarà ovviamente impegnato anche con gli altri suoi programmi di successo, in primis Soliti Ignoti che, forte degli ascolti registrati in questa stagione, tornerà come sempre nell’access prime time, ma non sappiamo ancora se con concorrenti famosi (eliminati di recente) o con persone comuni. Ci aspettiamo, poi, la riconferma del presentatore anche alla guida de L’anno che verrà, il tradizionale spettacolo che la sera del 31 dicembre saluterà il 2022 e trainerà i telespettatori verso il 2023, mentre all’inizio di febbraio sarà impegnatissimo con la sua quarta edizione del Festival di Sanremo, dopo l’edizione di quest’anno che, lo ricordiamo, ha battuto ogni record d’ascolti: e non sarà l’ultima perchè, com’è noto ormai da diverso tempo, anche l’edizione del 2024 del festival della canzone italiana è stata affidata a lui.