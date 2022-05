Solo per passione: Isabella Ragonese ricorda il primo incontro con Letizia Battaglia

Fiction Letizia Battaglia, l’attrice svela il primo incontro con la fotografa: “Abbiamo parlato molto”

Andrà in onda domenica e lunedì, 22 e 23 maggio, la fiction ispirata alla grande fotoreporter di Palermo che è scomparsa lo scorso 23 aprile. Ad impersonarla sul piccolo schermo sarà l’attrice siciliana Isabella Ragonese che, stando alle dichiarazioni riportate sull’ultimo numero di TvMia, ha rivelato delle anticipazioni su ciò che verrà raccontato e soprattutto che per interpretarla al meglio l’ha incontrata diverse volte, prima e durante le riprese. E soprattutto si come è stato il primo incontro, l’attrice ha rivelato:

“Abbiamo parlato molto. Io a sedici anni ho frequentato la scuola di teatro Teatès a Palermo e lei ha lavorato nella stessa scuola. E le foto raccontano tanto di lei, è stata una donna che osservava molto, i suoi occhi penetranti ti studiavano. Avevi la sensazione di essere nuda davanti lei.”

Solo per passione, Isabella Ragonese pronta per la fiction di Rai1: “Vita incredibile”

L’attrice siciliana ha continuato il suo racconto riportato dal settimanale su citato, aggiungendo:

“Letizia Battaglia mi ha osservato e poi mi ha detto ‘mi piaci, devi essere volitiva, prendere quello che vuoi con forza. Ma devi essere anche educata, io sono sempre stata educata. In questa fiction raccontiamo la sua incredibile vita”

In un’altra recente intervista, invece, l’attrice ha rotto il silenzio rivelando che la fotoreporter nella sua vita ha dovuto affrontare anche problemi psichici e che si sentiva ingabbiata in un ruolo che non le apparteneva.

Letizia Battaglia, anticipazioni della nuova fiction di Rai1 in onda il 22 e il 23 maggio

L’appuntamento con la nuova fiction Solo per passione è per domenica e lunedì in prima serata su Rai1. La trama ruota attorno alle storia della fotoreporter conosciuta in tutto il mondo come la ‘fotografa della mafia’ per aver documentato con le sue foto gli anni bui delle stragi. La serie ripercorre la sua vita dai suoi esordi, il giornalismo negli anni ’70 e ’80 ed infine i suoi celebri ritratti in bianco e nero a cui si è dedicata quando ha lasciato il giornalismo. Il film ripercorre anche la vita privata della donna molto emancipata e indipendente rispetto alla morale dell’epoca